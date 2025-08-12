Carmen Borrego, rotunda sobre Alejandra Rubio: "Intento que mi familia no salte por los aires. Ella siente que es la bruja"

Carmen Borrego sigue manteniéndose firme en su postura respecto ala guerra mediática que protagoniza contra Alejandra Rubio. Aunque la colaboradora de Vamos a ver asegura que no existe ningún tipo de enfrentamiento o tensión entre ellas, sus múltiples respuestas en los platós demuestran que la relación entre tía y sobrina no atraviesa su mejor momento.

Después de las últimas declaraciones de la hija de Terelu, en las que aseguró que "siempre soy yo la mala de la película" porque no tenía un vínculo estrecho con José María Almoguera, Carmen Borrego ha dicho que "respeta, pero no comparto" su opinión.

"Yo ya estoy curada de espanto", ha reconocido la pequeña de las Campos. Además, ha declarado: "Intento que mi familia no salte por los aires y he dicho en muchas ocasiones que mi prudencia no me la va a quitar nadie". Ha hecho hincapié, a la vez, en su relación con su hermana Terelu, que ha asegurado que "está por encima de todo y no quiero que se complique por algo televisivo".

Ha sido en ese momento cuando su compañera, Marta López, ha intervenido para explicarle que entre ella y la hija de Terelu, el problema no tiene que ver con lo que sucede en Telecinco, sino fuera de cámaras. "Fuera de la televisión, no tengo ningún problema con Alejandra", ha desvelado Borrego.

Sin embargo, Alejandra, harta por la polémica, comentó en el programa del lunes, 11 de agosto, que la relación que mantiene con su primo es mínima y lo acusó de "victimizarse". Unas declaraciones que su tía dejó pasar en Tardear "para que la bola no se haga más grande".

Carmen Borrego responde a Alejandra Rubio. Telecinco

"Yo no maquillo nada. Hablo de lo que siento y lo que vivo", ha recalcado. "Creo que ella tiene un sentimiento de que es la bruja y no va de eso, es cuestión de ser más o menos prudente", ha explicado la tertuliana.

Defendiendo la postura de su hijo, que tiene intención de acercarse más a su prima y conocer a su hijo, ha dicho con contundencia: "Si cree que eso es victimizarse, se lo compro". Y siguiendo el mismo argumento, ha confesado que cada vez se cree más lo que dice la gente, con respecto a que ella y su hijo están por debajo en la familia Campos.

"Al final va a traer un problema grave, que es lo que intento evitar. Se me tacha de que no digo la verdad, pero digo lo que siento. Si lo que queréis es que ataque a mi sobrina de frente a frente, no lo voy a hacer", ha sentenciado.