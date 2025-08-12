Agustín Bravo habla como nunca de su conflicto con Isabel Pantoja en Canal Sur: “No fui nada profesional”

El presentador Agustín Bravo (que recientemente se quejó del trato que recibió en Supervivientes) acudió este lunes a Yas verano, y allí repasó, en el tramo final del programa, su trayectoria junto a la presentadora Pepa Romero. Uno de los temas en los que se detuvieron fue en cómo Isabel Pantoja marcó su última etapa en Canal Sur, algo de lo que ya había hablado anteriormente .

En primer lugar, recordaron cómo la tonadillera llamó a su programa Bravo por la tarde en septiembre de 2002, después de que grabaron a Paquirri y emitiesen una entrevista con Teresa Rivera. Fue allí donde Isabel pronunció la célebre frase: “Estoy cansada de la familia Rivera”.

Agustín reconoció que, “sinceramente”, cuando Isabel llamó, él estaba “pensando en la audiencia que íbamos a tener al día siguiente”. “Yo, en el plató, veía a una mujer que estaba... la palabra no es desesperada. Había pedido el control para coger el teléfono y llamar a Canal Sur”, confesaba.

Bravo explicó que lo que quería era que Isabel Pantoja se calmase: "Yo ahí no fui nada profesional, yo ahí no era presentador. Yo era una persona que escuchaba a alguien que había perdido los nervios y le decía: 'Tranquilízate, Isabel, dejamos este tema'".

El presentador reflexionó sobre si debió decirle a la intérprete de Marinero de luces que, en la reunión matinal del programa, él se quedó por volver a hablar del tema, que le parecía demasiado recurrente. “Y no pasa nada porque digas: '¿Otra vez?' Y el director te dice: 'Sí, otra vez'”, argumentaba.

Agustín Bravo en 'Yas verano'.

Bravo podía entender el cabreo de Isabel Pantoja, “pero no cómo lo manifestó”. Y recordó que esos temas se tratan con la dirección, que es quien valora qué da audiencia, y no con el presentador que da la cara. "Pepa Jiménez se quedó muy tocada. Y yo me quedé tocado porque tenía que haber cortado. Dejamos que continuara, porque quieres que continúe, pero lo estás pasando mal", reflexionaba.

Unos meses más tarde, su programa Bravo por la tarde, que tenía muy buenas audiencias en Canal Sur, fue cancelado. Él cree que no se debió a esta llamada de Isabel Pantoja, sino a que fuese en su magacín donde se desveló la relación de la cantante con Julián Muñoz: “Sergio Alis y Rappel dieron la exclusiva, y Mayte Zaldívar llamó y lo confirmó”, recordaba el comunicador.

"Habrá gente que diga: 'Otra vez hablando de esto'. Isabel Pantoja va a tener la culpa hasta del cambio climático. Hablo de lo que me pasó si me preguntan", se defendió de antemano Bravo. Además, desveló que, después de aquel momento, notó cómo ciertos directivos y políticos andaluces le retiraron el saludo, algo que no alcanzó a comprender “porque el programa funcionaba y tú eres un tipo querido”. Pero, a pesar de ello, el programa se fue de vacaciones en junio y nunca regresó.

Desde entonces, Agustín e Isabel han coincidido alguna vez en eventos, pero nunca se han dirigido la palabra. Y no han intentado aclarar lo que sucedió aquel 2002. “Cualquier persona con un mínimo de intuición sabe que esos temas no se pueden hablar con Isabel. Tiene una forma de ser y de pensar que no se avendría a razones ni tendríamos una charla amigable. Y yo, feliz”, finalizó.