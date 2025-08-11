Pedro Ruiz, 77 años, dice lo que muchos piensan sobre Spotify en España: "Su rendimiento es ridículo, muchos están hartos"

Sin duda, Spotify es una de las plataformas de música en streaming más populares en España. Entre sus utilidades, ofrece a los usuarios millones de canciones, podcasts y playlists personalizadas.

En los últimos días, es noticia por la subida de precios que va a experimentar en nuestro país. A partir del mes de agosto, Spotify ha aumentado la tarifa del plan Premium Individual en España de 10,99 € a 11,99 € al mes -un euro extra mensual o 12 € anuales- afectando a todos los usuarios, nuevos y existentes.

Sobre Spotify se ha pronunciado el incombustible Pedro Ruiz: "No me extraña que muchos artistas digan que están hartos de Spotify. La plataforma exhibe la música de los creadores e intérpretes con un rendimiento ridículo para la mayoría de ellos".

El conocido presentador de televisión hacía referencia al modelo de regalías que Spotify lleva a cabo. Así, la plataforma paga según la "cuota de mercado" de los streams dentro del total, distribuyendo aproximadamente el 70 % de sus ingresos a los titulares de derechos, no directamente a los artistas, lo que, según ellos, resulta en pagos ínfimos.

De esta manera, solo unos pocos artistas logran obtener ingresos significativos, mientras la mayoría gana muy poco, especialmente quienes recién comienzan.

Entre otros temas, Spotify ha sido acusada de usar perfiles creados por inteligencia artificial o falsos, conocidos como “artistas fantasmas”, en playlists populares, lo que perjudicaría a artistas reales al desviar reproducciones. Spotify lo niega, pero numerosos hallazgos lo señalan.

A través del tuit publicado por Ruiz, entre sus más de 59.000 seguidores en la red social X, antes Twitter, ha recibido alguna opinión crítica sobre el asunto.

No me extraña que muchos artistas digan que están hartos de Spotify. La plataforma exhibe la música de los creadores e intérpretes con un rendimiento ridículo para la mayoría de ellos. — Pedro Ruiz (@ElPedroRuiz) August 10, 2025

"No se quejaban de que no ganaban dinero por culpa de la piratería, pues ya vemos que no es así... Ahora, a tragar!!!", apuntaba uno de los miles de fieles seguidores del artista catalán en redes sociales.

Una vez más, Ruiz no se ha mordido la lengua para comentar algún tema de la actualidad. Desde política, economía, crónica social, sucesos, deportes o tecnología; nada se le resiste al que fuera presentador de La noche abierta.

A sus 77 años, el reconocido comunicador ha estado al frente de diversos programas, especialmente en el ámbito informativo y de entretenimiento.

Su estilo único, directo y accesible le permitió ganarse una gran audiencia, y su presencia en cadenas como TVE y Antena 3 lo consolidó como una figura central de la televisión en España durante las décadas de los 80 y 90.

El catalán fue el encargado de liderar ¿Le conoce usted?, un concurso que presentaba en TVE y que le permitió ganar reconocimiento, o Esta noche, Pedro, programa de humor y entretenimiento que combinaba monólogos, sketches y entrevistas.

En su última etapa, triunfó con el late night show La noche abierta, que se emitía en La 2 de TVE, donde destacaba por sus entrevistas en profundidad a personajes de la cultura y la política.

Ruiz, sin duda, ha sido testigo y partícipe de grandes momentos históricos de la televisión española, contribuyendo al desarrollo del panorama televisivo en el país.