Alejandra Rubio da la cara por Kiko Rivera ante las críticas: "No es Aitana ni Quevedo. Hay gente que no tiene presupuesto"

El nuevo videoclip de Kiko Rivera ha desatado la polémica por las supuestas malas condiciones en las que se encontraban las figurantes durante la grabación. Según una de las modelos que participaron en el proyecto, el cantante no les ofreció ni agua en las cinco horas de rodaje.

Los colaboradores de Vamos a ver han defendido a Kiko Rivera después de las declaraciones que dio una de ellas el pasado sábado, 9 de agosto, en Fiesta. "No sabía las condiciones que había", reconoció. "Lo que había era un grupo de amigos de Kiko, otro de seis chicas y dos más aparte, que no sé si tenían otro tipo de contratación porque estuvieron por arriba del hombro", confesaba.

Alejandra Rubio ha querido intervenir para contar su experiencia en estos casos, ya que ha asegurado que ha trabajado en algo similar. "Hay gente que no tiene presupuesto. No son Quevedo ni Aitana, ni gente tan conocida", explicaba. Y ha apuntado que "buscan a amigos y conocidos que puedan participar porque les apetece y porque lo pueden incluir en su videobook".

"Que no se quejen tanto, porque hay personas que hacen esto porque les apetece y porque les beneficia. Sino, no vayas", sentenciaba la hija de Terelu, en contra del testimonio de la modelo.

Respecto a los rumores por la falta de comida y bebida, la chica que fue a criticar al hijo de Isabel Pantoja dijo: "Si dice que había comida, sería para ellos por la noche. Yo no vi". Además, contó que se empezó a encontrar mal y que nadie le dijo que la bebida estaba ahí para ellas.

Alejandra Rubio en 'Vamos a ver'. Telecinco

Marta López ha optado por tratar el tema con humor: "Si yo fuera Kiko, le pondría un emoticono en el videoclip y le cambiaría la cara para que no se le viera. Sufriría porque en el fondo lo que quiere es salir". Al igual que su compañera Adriana Dorronsoro, que ha mantenido que no entiende el fin con el que ha salido ahora a hablar de él.

"Si se grabó a principios de julio, sale en el momento. De repente, salir ahora a hablar de Kiko, cuando él ni se habría enterado de nada", completaba la presentadora del club social. "Esta chica buscaba su momento de gloria", ha apuntado Kike Calleja.

Alejandra Rubio ha seguido mostrando su apoyo al DJ en Telecinco: "Me da pena por Kiko, que esté volviendo a cantar y a hacer sus cosas, ilusionado, y venga este tipo de gente a intentar fastidiar".