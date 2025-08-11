Activistas interrumpen en directo 'Gran Hermano' en Israel para exigir la paz en Gaza: el canal corta la emisión

Sentada de activistas de la organización Standing Together durante una gala de 'Gran Hermano' en Israel. Reshet

El alzamiento contra el gobierno de Benjamin Netanyahu de ocupar la franja de Gaza, poniendo en mayor riesgo la vida de los rehenes que todavía mantiene la organización terrorista Hamás, ha llegado hasta la televisión israelí. Un grupo de manifestantes ha interrumpido en directo la emisión de Gran Hermano para pedir por el fin del conflicto.

Gran Hermano no sólo es uno de los realities shows más importantes de la televisión hebrea, también es uno de los programas más seguidos de la audiencia del país mediterráneo. Los activistas lograron burlar la seguridad del programa e introducirse inicialmente como público del plató.

Justo cuando los presentadores, Liron Weizman y Guy Zu-Aretz, conectaban con la Casa, activistas de la ONG Standing Together subieron al escenario del plató para protagonizar una sentada en la que pedían terminar con los planes de Netanyahu de ocupar la franja y por el rescate de los rehenes que todavía mantiene cautivos Hamás.

Reshet 13, el canal privado generalista que emite Gran Hermano en el país hebreo, cortó rápidamente la emisión. El equipo de seguridad del reality show aprovechó la desconexión para expulsar a los manifestantes del plató.

“¡Acabad con esta locura!”, exclama el grupo de activistas en sus redes sociales, en las que compartía el momento de la interrupción del programa. “Anoche [el sábado 9 de agosto] interrumpimos la transmisión en directo de Gran Hermano Israel para pedir por el fin del conflicto en Gaza y por el rescate de los rehenes”, escribía la ONG en su cuenta de Instagram.

“Porque a sólo una hora de los estudios de televisión, los gazatíes están siendo bombardeados, desplazados y pasando hambre. Los rehenes han sido abandonados a su suerte. Todo por el plan de ocupación de Gaza de nuestro gobierno mesiánico. No podemos seguir con el día a día, como si no pasase nada. ¡Tenemos que detener esta catástrofe!”, concluía la ONG en su mensaje.

Eliah Levin, la activista que aparece en los vídeos gritándole directamente a la cámara, es la organizadora de la sección estudiantil de Standing Together y declaró a Haaretz que la protesta en GH Israel llevaba meses preparándose.

Eliah Levin, organizadora de la sección estudiantil del movimiento de protesta 'Standing Together', en una protesta contra el gobierno de Netanyahu. Standing Together

“Tiene que ver con lo que simboliza Gran Hermano. Ese momento de ‘no pensar en nada, dejar el drama de lado y desconectar’”, explicaba al rotativo hebreo. Levin señalaba al medio que 50 rehenes siguen presos en Gaza por parte de Hamás y el gobierno de Netanyahu no ha mostrado auténtico interés en rescatarlos.

Un día después, se supo que las familias de los rehenes que siguen cautivos por Hamás han llamado a realizar una huelga general en todo el país para este domingo 17 de agosto. El objetivo es protestar contra la decisión del primer ministro de ocupar completamente la franja de Gaza a costa tanto de la vida de los secuestrados como de civiles que viven bajo el yugo de la organización terrorista.

Por otro lado, el líder de la oposición y presidente del partido Yesh Atid, Yair Lapid, ya ha confirmado que su formación política apoyará la huelga.