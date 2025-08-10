Terelu Campos, a lágrima viva en 'Fiesta' al recordar a su madre con una canción: "Fue la que pusimos en su funeral"

Terelu Campos ha vuelto a ser la protagonista absoluta de Fiesta. Su sección, Aires de fiesta, no sólo ha homenajeado a Rocío Dúrcal, una de las artistas más importantes de la canción española, sino que ha servido para rememorar a su madre, provocando que llorase a lágrima viva en pleno directo.

En el homenaje, Mercedes Durán y Guillermo Martín han sido los encargados de versionar varios temas de la de Cuatro Caminos. Fue cuando cantaron Amor eterno, el tema firmado por Juan Gabriel, cuando Terelu no pudo reprimir las lágrimas y rompió a llorar.

Previamente, la malagueña ya advertía que llevaba toda la tarde temiendo el momento en el que sonase esta canción tan especial y simbólica y que le hizo rememorar a su madre, la gran María Teresa Campos.

“Esta canción era muy importante para mi madre, tanto que hasta fue la que elegimos para su funeral, es muy emocionante y muy duro para mí escuchar esta canción”, explicaba, poniendo así en antecedentes tanto al resto de presentadores, como a los colaboradores y a la audiencia.

No ha sido el único momento en el que Terelu ha sido protagonista en la tarde de este pasado sábado 9 de agosto. Su posado en bikini para la revista Lecturas sigue trayendo cola. Tras aclarar los retoques que tenía la imagen, para igualar el tono de piel del vientre con el de los brazos y quitar imperfecciones de piel, la presentadora ha sido pillada de nuevo en ropa de baño.

Carmen Borrego y Terelu Campos en 'Fiesta'. Mediaset

El magacín revelaba que un “paparazzi” había sorprendido a Terelu durante unos días en la playa, haciendo una foto de ella en bañador. Lo que nadie esperaba es que el “paparazzi” resultara ser la mismísima Carmen Borrego, quien fotografió a su hermana disfrutando de un relajado día en la costa.

En las imágenes, Terelu lució también tipazo y se le podía ver mucho más relajada y sin complejos. La malagueña lucía un traje de baño completo de color fucsia, mientras estaba echada sobre una toalla rojo escarlata situada encima de una tumbona, estando protegida del sol con una sombrilla.

Terelu Campos en 'Fiesta'. Mediaset

Con este ‘robado’ se ha buscado mostrar a la Terelu Campos más espontánea, al mostrarla de manera natural.

Unas instantáneas que han tenido buena recepción en el magacín. De hecho, logró más que buenos comentarios por parte de Juan Luis Galiacho. El colaborador defendía a la malagueña, señalando que no necesita retoques en PhotoShop. “Es una mujer guapísima”, declaró de manera tajante.