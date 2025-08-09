Así es la cantera vasca: de ETB a RTVE, los presentadores vascos que conquistan la televisión nacional

RTVE está inmersa en una renovación de presentadores de cara a la próxima temporada televisiva. Siempre que en la pública surge la necesidad de refrescar la parrilla, la mirada se dirige al norte. Y es que, en la televisión vasca encuentran el talento para ocupar la pantalla de la española.

Nuevos nombres como Egoitz Txurruka, el último en pasar a la nacional, se suman a una lista de profesionales que demuestran que la cantera vasca sigue tan activa como siempre. Txurruka, curtido en los platós de ETB, aterriza en Televisión Española para enfrentarse a nuevos retos en su vida laboral.

El presentador vasco se encargará de conducir el nuevo programa de La 1, Trivial Pursuit, un concurso familiar en el que van a adaptar el clásico juego de mesa. Los concursantes competirán respondiendo a preguntas de las distintas categorías para ganar quesitos y llegar al centro antes que sus rivales.

Txurru, a pesar de llegar a TVE, no ha dejado atrás su puesto en la autonómica. Desde 2022 está al frente del formato Esto no es normal, que ya prepara su sexta temporada para septiembre. Además, durante los últimos tres años ha sido el encargado de dar las campanadas en ETB.

Pero Egoitz no está solo en la fotografía. Otros rostros reconocidos en la esfera mediática actual han salido también de la televisión vasca. El camino de Aitor Albizua tiene un aire similar, ya que formó parte de varios espacios como Lingo y Nos echamos a la calle. Después, dio el salto a Televisión Española en el año 2022, donde debutó como presentador en El comodín de La 1.

Aitor Albizua, Elena Sánchez y David Calle. RTVE

Desde entonces, no ha dejado de acumular formatos como Cifras y Letras o La familia de la tele, donde le dieron un papel fundamental como presentador del programa.

Por su parte, Julián Iantzi, tras casi dos décadas al frente de El Conquistador del fin del mundo en ETB, se estrenó en La 1 como presentador de la versión nacional del mismo reality con el apoyo de Raquel Sánchez Silva. Además, ha presentado otros programas en la autonómica como Basetxea y La flecha amarilla.

Julián Iantzi. RTVE

Su éxito en ETB le permitió dar el salto a la televisión nacional en 2007 con Brainiac en Cuatro, seguido de otros espacios en La Sexta, Antena 3 y colaboraciones en formatos como Zapeando. Su llegada a TVE no corresponde a la primera vez que sale en la pública española, ya que participó en MasterChef Celebrity 6.

Los rostros más conocidos

A esta lista se suma Adela González, que se incorporó hace tan solo un año como presentadora del magacín matinal Mañaneros. Cuenta con una amplia experiencia en la televisión vasca, donde durante más de diez años estuvo al frente de programas como Pásalo, Lo que faltaba o Euskadi Directo.

Tras su paso por ETB, desarrolló etapas en La Sexta, Telemadrid y Mediaset, compaginando su trabajo en la autonómica vasca con formatos nacionales. En la nueva temporada, RTVE ha apostado por su perfil para dirigir su franja matinal, confirmando su apuesta por la cantera vasca.

Anne Igartiburu en 'DCorazón'. RTVE

Uno de los rostros más conocidos de la pantalla es Anne Igartiburu. Tras una etapa en Telecinco, en 1997 llegó a Televisión Española, donde se colocó al frente de Corazón. Además, ha presentado concursos como ¡Mira quién baila! y, durante más de 15 años, ha sido la encargada de felicitar el año nuevo a los españoles en las tradicionales campanadas de fin de año de La 1.