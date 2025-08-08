Yurena (55) sorprende a los tertulianos de 'Tardear' con una confesión: "Fui sometida a un linchamiento bestial"

Yurena ha visitado este viernes, 8 de agosto, el plató de Tardear para dar un repaso a su vida artística. En el programa ha relatado cómo vivió el momento de exposición mediática y también lo que más le preocupaba ante las críticas.

La polémica que más le salpicó fue la batalla legal por el uso del nombre artístico “Tamara” frente a la cantante de boleros. Obligada a cambiar su identidad, sufrió un intenso linchamiento mediático y graves problemas personales, llegando a declarar que enfrentó acoso e, incluso, pensamientos suicidas debido al escándalo.

Con el reciente estreno del documental Superestar, la artista vuelve a la pantalla para reivindicar su verdadera historia. "Si volviera atrás, sabiendo todo lo que iba a pasar, no me hubiese dedicado jamás a nada que tuviera que ver con el mundo artístico", ha confesado en Telecinco.

Y mirando de frente a los colaboradores, ha recordado uno de los peores episodios de su vida: "No tenéis ni idea del linchamiento al que fui sometida, al igual que mi madre, que es lo que más me dolía". Emocionada ante el recuerdo de su progenitora, ha roto a llorar en el programa.

Yurena ha continuado con su testimonio: "Pasamos muchos años siendo sometidas a un linchamiento tan bestial, y a injurias, calumnias e insultos".

Yurena en 'Tardear'. Telecinco

Verónica Dulanto ha querido indagar en la parte más bonita de su carrera, preguntándole por la etapa en la que fue más feliz a lo largo de los años. Ella no ha dudado y contundente ha dicho que lo ha sido "en las actuaciones, con mi público". En el formato Mamma mía también pasó buenos momentos, donde compartió plató con el colaborador Omar Suárez.

El periodista ha lamentado el balance que ha hecho Yurena sobre su experiencia en televisión. "¿Cómo tiene que estar una persona para intentar irse dos veces?", reconocía la artista, refiriéndose a sus intentos de quitarse la vida. "Mi gran error ha sido ser demasiado confiada", ha manifestado.

Y cuando Marisa Martín-Blázquez ha intentado que recapacitara, asegurándole que se ha convertido en un "ícono", y ella ha recibido los aplausos de todo el público al confesar que "valoro en lo que me he convertido. No puedo estar más orgullosa, más feliz y más agradecida a todo mi público y a toda la gente que me apoya".

Los amores de Yurena

La artista también ha hablado sobre sus vivencias amorosas y, aunque asegura que está abierta a conocer a alguien, ha apuntado que está soltera en estos momentos.

"Siempre he estado, estoy y estaré abierta al amor, pero no a cualquier precio", mantenía en Tardear. Además, ha recordado la relación que tuvo con una mujer, a la que llegó a presentar públicamente en televisión: "La primera vez que me besé con una mujer fue con Inma, pero no cuajó".

Yurena en 'Tardear'. Telecinco

Yurena ha desvelado algo que ha dejado boquiabiertos a los colaboradores del programa y es que una persona con contactos muy influyentes le ha llegado a proponer "ser prostituta de lujo".

Los amores que más han marcado su vida han sido desconocidos, desde uno de su juventud hasta un hombre de Madrid, cuyo nombre empieza por "S". La relación entre ambos fue muy corta, pero lo vivió "como si hubiésemos estado dos o tres años".