Pelayo Díaz, nuevo árbitro del ritmo: su salto de concursante a jurado en 'Bailando con las estrellas'

Pelayo Díaz fue a Supervivientes 2025 con la mochila llena de ganas de convertirse en el mejor robinsón de la temporada. Fue muy bueno haciendo en las pruebas, dio espectáculo en la convivencia tras chocar con algunos compañeros, y, finalmente, fue el undécimo expulsado, tras tres meses en la isla.

A su vuelta a España, Pelayo ha continuado vinculado a Telecinco. Primero fichó como colaborador de Tardear, y ahora se ha confirmado lo que era un secreto a voces: que se incorporará a la nueva temporada de Bailando con las estrellas como jurado. Algo que puede resultar chocante, ya que su perfil está asociado a la moda y a las redes sociales, pero no olvidemos que él conoce muy bien el formato.

Bailando con las estrellas, antes de emitirse en Telecinco con una primera edición en la que María Isabel fue ganadora, ya pudo disfrutarse en RTVE. Fue en el año 2018, y en ella Pelayo Díaz demostró cómo se le daba eso de seguir el ritmo.

Para Pelayo fue un reto importante: aseguraba que nunca había bailado, ni es de las personas que salgan a mover el esqueleto. Pero consiguió dejar la vergüenza a un lado y aprendió algo nuevo en la vida.

Su compañera en el programa fue Inés, y fue el séptimo eliminado de su temporada. Su adiós se produjo con el paso doble Me gusta mi novio, que dedicó a su entonces pareja y actual exmarido Andy McDougall, a quien hemos visto dándole todo su apoyo en Supervivientes 2025.

Pelayo Díaz, en los Premios de la Academia de la Moda Española 2025. GTRES

En una entrevista en Diez Minutos, Díaz aseguró que no sintió que el jurado de su edición, compuesto por Moira Chapman, Joaquín Cortés e Isabel Pérez, le protegiesen. “Es verdad que me han tratado con mucho cariño y me hablaban muy bien, pero a la hora de la verdad no había favoritismo, siempre era el peor puntuado, pero era lo que me merecía”.

Y, del mismo modo, realizaba una valoración de la que ahora tendrán que tomar nota los futuros concursantes de la temporada: “Lo que el jurado piense es lo que vale. En el momento que aceptas participar, tienes que aceptar sus puntuaciones”.

Hay que recordar que a Pelayo Díaz se le conoció hace casi dos décadas, cuando era pareja del diseñador David Delfín, y él era considerado uno de los blogueros más influyentes del mundo con su bitácora Katelovesme.net.

Su debut en televisión fue como actor, interpretándose a sí mismo en La que se avecina, haciendo un pequeño papel precisamente junto a David Delfín y Bimba Bosé. Y en el año 2015 se produce su puesta de largo gracias a Cámbiame, un programa que mezcla de talent show con reality y makeover, que estuvo en antena hasta 2018.

“Estoy siendo yo 100% en el programa. Habrá gente a la que no le guste nada y otra descubrirá un Pelayo del que no tenían ni idea. Es un equilibrio. Yo no había hecho tele ni vídeos, solo me conocían por foto y ahora tienen una versión mas viva” narraba el propio Pelayo Díaz a este medio en una entrevista.

Tras dar las Campanadas en 2015, Pelayo se convirtió en un habitual de la pequeña pantalla, convirtiendo su perfil en el de comentarista de actualidad y corazón en espacios como Espejo Público, D Corazón o el ya mencionado Tardear. Y a esto le suma ahora su salto a juez de bailes.

La nueva edición

Bailando con las estrellas será una de las grandes apuestas de Telecinco para la nueva temporada televisiva. Y, de momento, solo se ha confirmado su jurado: el propio Pelayo, la periodista Inmaculada Casal, el coreógrafo y bailarín de salón Gorka Márquez, la bailarina, coreógrafa y actriz Blanca Li y la directora de musicales Julia Gómez.

De momento, Telecinco no ha desvelado los nombres de los concursantes, pero la prensa ha hecho un rompecabezas de cómo quedará el casting. Así, BLUPER adelantó el nombre de Nona Sobo, conocida por su paso por la serie Entrevías. Y junto a ella estarán, a falta de confirmación de Mediaset, Jorge González, Matías Roure, Manu Tenorio, Michelle Calvó, Pepe Navarro, Bárbara Rey, Tania Medina, Aless Gibaja, Anabel Pantoja, Nerea Rodríguez, Sara Escudero y Iago García.