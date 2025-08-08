Un concursante de 'MasterChef 8' destapa la verdad sobre la convivencia: la ganadora no vivía con sus compañeros

MasterChef acumula doce temporadas hasta el momento y se posiciona como uno de los concursos de televisión más veteranos de la parrilla. Sin embargo, todavía guarda algunos secretos que no se pueden ver a través de la pantalla, como la convivencia entre los concursantes del programa.

El exconcursante y finalista de MasterChef 8, Alberto Gras, ha revelado en sus redes sociales que durante la grabación del programa no todos cumplieron las mismas reglas. Según su testimonio, dos participantes, la ganadora Ana Iglesias y el segundo clasificado, Andy García, habrían quebrantado las normas y rompieron el aislamiento impuesto por el equipo de producción.

A través de su cuenta de TikTok, el chef recibió una pregunta compartiendo una curiosidad que tienen todos los televidentes sobre el funcionamiento del formato detrás de cámaras: "Me da mucha curiosidad el tema de la convivencia porque nunca cuentan nada y si os dan clases de cocina". Él, sin pelos en la lengua, ha explicado cómo se distribuían.

"Vivimos todos en una casa enorme, en una mansión a las afueras de Madrid, y no tienes ni móviles. En nuestro caso, compartíamos habitación. Bueno, no es del todo así, no todos vivíamos en esa casa porque durante los primeros cuatro o cinco programas hubo dos o tres personas que estaban viviendo en un hotel", contaba.

Además, ha desvelado que las personas que estaban en el hotel tenían un trato de favor con respecto a los demás concursantes: "Tenían el móvil y les iban a ver familiares". Unos beneficios que los demás no vieron ni por asomo, ya que, según Alberto, "estábamos aislados completamente, llamábamos una vez a la semana durante cinco minutos".

Y, también ha comentado que tenían a "una persona que estaba controlando todo lo que decíamos". "Me parece bien, pero para todos lo mismo, ¿no?", sentenciaba, a la vez que confesaba que las personas que recibieron ese trato fueron las que quedaron primera y segunda en la edición. Según Gras, la explicación del programa fue que "no había sitio en la casa".

"Grabamos programa de lunes a viernes y el sábado hacemos clase de cocina durante cuatro horas fuera de la casa", explicaba.

Los concursantes de MasterChef 8 se vieron afectados por la pandemia, que les pilló durante las grabaciones del programa: "Nosotros por culpa del Covid vivimos cuatro meses dentro de la casa encerrados. Durante el mes que estuvimos parados, nos dieron el móvil para poder grabar y tengo algunas imágenes en exclusiva".