Carmen Lomana estudia dejar de colaborar en ‘Espejo Público’: “No sé si seguiré, tengo que quitarme cosas”

Cada nueva temporada televisiva está marcada por los cambios en su elenco de colaboradores. Algunos rostros se mantienen, mientras que otros se despiden tras años de participación activa. El caso de Carmen Lomana en Espejo Público es representativo de esa incertidumbre.

A día de hoy, no existe confirmación oficial sobre si continuará en el magacín de Antena 3 a partir de septiembre, dejando abierta la puerta a una posible marcha. En declaraciones para JALEOS, la empresaria, al ser preguntada por los proyectos de la nueva temporada, explica que seguirá en la radio.

Así, destaca su colaboración en Kiss FM como “lo mejor que me ha pasado últimamente”. Y añade, sobre las ondas: “Luego, sigo en la Cope los sábados, que tiene muchísima audiencia y es completamente diferente a lo de Kiss”.

“En Telemadrid estoy en Buenos días, Madrid, y en Ahora Sonsoles. En Espejo Público no sé si seguiré o no. Tengo que ir quitándome algunas cosas, no me da la vida con la cantidad de trabajo que tengo en Instagram”, explica sobre esta posibilidad.

Carmen se incorporó a Espejo Público en 2020, por lo que es una de las colaboradoras más veteranas. Primero realizaba intervenciones en el plató, comentando temas de actualidad, y a finales de ese año protagonizó su propia sección, donde desvelaba, a pie de calle, sus rincones favoritos.

En el pasado curso televisivo, Carmen Lomana tuvo algunos desencuentros con su compañera Pilar Vidal, que la acusó de realizar comentarios gordofóbicos. La tensión entre ellas fue palpable algunas semanas, pero a inicios de 2025, ambas enterraron el hacha de guerra en pleno directo.

Carmen Lomana en 'Espejo Público'. Antena 3

Más allá de las polémicas, la espontaneidad de Lomana ha regalado momentos memorables en Espejo Público. Desde sus confesiones de belleza —como cuando admitió ponerse semen en la cara pensando que no estaba en directo— hasta comentarios sobre política y vida personal, su presencia no pasa desapercibida. Es habitual que Lomana combine las reflexiones más personales con el análisis de actualidad, siempre desde una perspectiva desenfadada y provocadora.

En cualquier caso, Carmen Lomana tiene intención de seguir vinculada a Antena 3 a través del programa vespertino Y ahora, Sonsoles, donde también colabora comentando temas de actualidad, que entrelaza con vivencias personales. Allí comenzó a trabajar en 2022, y más adelante decidió pausar la colaboración.

En febrero de 2025, Carmen regresaría a las tardes junto a Sonsoles Ónega y sus compañeros, quienes bromearon sobre las segundas oportunidades y su objetivo de aguantar más tiempo en plató que en la primera etapa. Lomana se ha mostrado especialmente ilusionada con este regreso y, a diferencia de las dudas sobre Espejo Público, expresa con claridad su interés en mantener la colaboración durante la nueva temporada, que arranca en pocas semanas.