Un soltero de 'First Dates', implacable contra su cita: "Las mujeres nos obligan a mentir y se enfadan por tonterías"

First Dates es un programa que siempre sorprende por las graciosas y entretenidas citas a ciegas que disfrutan los solteros en el restaurante de Telecinco. Sin duda, un formato de éxito que cada año sigue cautivando a miles de seguidores.

En la emisión de este jueves, Carlos Sobera iba a conocer a una de esas solteras que dejan con la boca abierta a los espectadores del conocido dating show.

"Voy bastante tatuada, no sé ni cuantos llevo. Soy una loca, lo sé. No me gustan con el pelo largo o melenas", se presentaba Silvia, 46 años, de Sant Andreu de la Barca (Barcelona).

El afortunado que iba a conocerla sería Rafa, 46 años, de Rubí (Barcelona): "Ahora, estoy en un momento de travesura. Soy un sinvergüenza en toda regla".

"Su estilo me gusta, es atractivo. Me parece bien. Que sea calvo no me desagrada, me gusta", opinaba Silvia nada más conocerle. "La veo, se cuida. Sus tatuajes me gustan", señalaba él, por su parte.

"He estado toda la vida con la misma, ahora me veo travieso", le confesaba Rafa a su cita durante la cena. Sin duda, un comentario que no le gustó nada a la catalana.

"Si te viene una persona y te habla de travesuras, te genera incertidumbre. Ir picando de aquí para allá no es lo mío", explicaba ella. "Estoy en fase de conocer, no estoy por la labor de enamorarme", admitía Rafa.

Silvia, en 'First Dates'

"Las mujeres sois complicadísimas, es muy difícil. Si decís que quieren, no quieren. Y si no quieren, es que sí. Hay que ir buscando y adivinar", apuntaba él.

"Todas las mujeres sois muy posesivas, lo queréis todo. Eso a los hombres no nos pasa", afirmaba, rotundo. "No todas somos iguales, al igual que no puedo decir lo mismo de los hombres", le replicaba Silvia al soltero de Rubí.

Momento de la cita entre

"La mayoría de mujeres obligan a mentir porque se enfadan por tonterías. Si no, no hay fiesta en paz, a veces es mejor decir cosas piadosas, sin maldad", argumentaba Rafa. "Yo soy totalmente lo opuesto, soy muy sincera", se definía ella.

Después de sus comentarios con tintes machistas, el soltero veía claro que no había mucho feeling en el encuentro: "En esta cita quizás falte un poco de picardía y chispa".

Decisión final en 'First Dates'

"He estado enamorada 4 años y he podido no estarlo durante un año", le comentaba Silvia a su cita. "El amor puede llegar a durar pero no es eterno. Dura entre 8 y 10 años", señalaba Rafa.

La decisión final estaba lista para sentencia. "No tendría una segunda cita. Eres muy guapa y hemos estado bien pero no hemos tenido feeling ni nada", argumentaba Rafa.

"Pienso igual, he estado muy a gusto y me ha caído genial. Como amigos sí, pero pareja nada", opinaba Silvia igual que su cita de esta noche en First Dates.

En otra cita de la noche, María de Málaga mostró su rechazo por Frank de Murcia: "No me gusta que tenga TDAH, me genera incertidumbre, no se concentran en nada".