Agustín Bravo estalla contra 'Supervivientes': "Estuve en un puñetero barco y no llegué a pisar la isla"

La segunda edición de Supervivientes All Stars está al caer y ya se conoce cuál será el listado completo de los concursantes que se irán a Honduras en el mes de septiembre. Aun así, y con Telecinco siempre con algún as bajo la manga, es inevitable barajar otros nombres ante un posible abandono o una sorpresa inesperada.

Agustín Bravo no ha sido uno de los seleccionados para el elenco de esta temporada y tampoco lo esperaba. El que fue concursante de Supervivientes en el 2021, ha lanzado un dardo contra el programa cuatro años después de su fugaz paso por el concurso.

Después de comentar cuáles son los planes que tiene para los meses que vienen, ha confesado que su mánager le había hablado sobre el tema. "Agustín Bravo fue en el 2021 y le metieron en un barco, y después de meterlo en un barco, lo sacaron y lo metieron en un corralito. No me dejaron hacer nada", ha confesado.

"Entiendo que la productora dirá 'este tío qué juego va a dar'", ha dicho entre risas, recalcando, una vez más, que "no me dejaron hacer nada". Y es que el conocido presentador fue el cuarto expulsado de su edición, siendo eliminado tras enfrentarse en la Playa Destierro al televoto contra Palito Dominguín y Lola.

"Si a alguien se le enciende la bombilla y dice que no hemos visto a Agustín todavía y vamos a ver cómo se desenvuelve en Supervivientes...", manifestaba Bravo. Además, ha desvelado convencido que "no me han llamado y no lo harán".

Agustín Bravo, Lola y Palito en 'Supervivientes'. Telecinco

Agustín ha reconocido que tiene clavada una "espinita" porque no pudo demostrar su valía en el concurso de Telecinco. "Tenía ideas claras de llevarme bien con todo el mundo, pero eso es espectáculo también. Ser divertido, dar buen rollo y que haya un buen ambiente", apuntaba.

El periodista ha aprovechado también para reprochar que esa actitud "parece que la televisión no la valora". "Te aseguro como comunicador, que llevo en esto cuarenta años, que eso también vale y funciona", mantenía.

"Yo quería demostrar esa parte, pero no me dejaron. En un puñetero barco, no llegué a pisar la isla aquella y no me tiré del helicóptero. Después, me tiré porque hubo una votación que se sacaron de aquella manera", comentaba dolido. "Me temo que no pasé por Supervivientes en las mismas condiciones que todos", denunciaba.

"La experiencia no me sacó ni el 15% de lo que yo tengo. En televisión lo que no haces, no sale", aseguraba Agustín. "Como no hagan un Supervivientes de los que estaban en el barco...es el único modo que tengo de ir", decía irónicamente.