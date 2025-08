Pedro Ruiz tiene claro a quién votar en las próximas elecciones en España: "La credibilidad general cotiza a la baja"

Las próximas elecciones generales en España están previstas, salvo adelanto, para celebrarse no más tarde del 22 de agosto de 2027, cumpliendo así el mandato de cuatro años tras los comicios del 23 de julio de 2023.

Aunque en los últimos meses ha habido presión desde sectores del PSOE y de la oposición para adelantar la cita electoral, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha descartado tajantemente esa posibilidad, asegurando que no habrá elecciones hasta que corresponda,

Sobre este asunto, el polifacético Pedro Ruiz no ha dudado en dar su opinión a través de su perfil oficial en la red social X, antes Twitter.

"El enjambre de chanchullos entre unos partidos y otros es tan oscuro que el acto de votar se está convirtiendo, para los que lo hacen, en un auténtico trágala. La credibilidad general cotiza a la baja", apuntaba el comunicador de 77 años.

Pedro Ruiz ha sido muy claro a lo largo de los años respecto a su relación con el voto: él no vota. En sus propias palabras, se define como un "abstencionista profesional", con una fuerte convicción apolítica y alejándose por completo de la lógica partidista.

De esta manera, ha llegado a afirmar de forma categórica: "Nunca he votado porque no me votaría ni a mí mismo". Sin duda, unos ideales bien marcados y bien claros a lo largo de su vida.

También ha declarado que no se siente representado por ningún partido ni por ningún modelo político: "Prefiero ser un utópico solitario".

El también escritor y humorista realiza estas declaraciones en un contexto donde los dos partidos políticos más votados de nuestro país se ven salpicados por diferentes casos de corrupción.

El caso Koldo-Ábalos-Cerdán ha dado mucho que hablar y ha colocado en el disparadero al PSOE y a su líder, Pedro Sánchez, que continúa inamovible de su puesto en el partido y como presidente del Gobierno.

Por otra parte, el Partido Popular se ha visto involucrado en el caso que afecta al exministro Cristóbal Montoro, bajo investigación por supuesta corrupción en su etapa como ministro de Hacienda.

Estos hechos han provocado que las acusaciones entre PSOE y PP se intensifiquen. Los socialistas acusan a los populares de instrumentalizar la corrupción como arma política, mientras el PP responde vinculando a formaciones como el PNV con los escándalos de los de Sánchez.

No es la primera vez que el de Barcelona se pronuncia sobre un tema relacionado con la política. En los últimos meses se ha mostrado bastante crítico contra la corrupción política de nuestro país.

Pedro Ruiz ha tenido una trayectoria destacada y singular en la televisión, marcada por su estilo crítico, irónico y a menudo provocador.

Comenzó en la radio, pero alcanzó gran popularidad en la pequeña pantalla durante las décadas de 1980 y 1990 con programas como Como Pedro por su casa y La noche abierta, donde combinaba entrevistas, monólogos y sátira política.

Su versatilidad lo llevó también a actuar como presentador, actor, guionista e incluso imitador, destacando por su independencia ideológica y su negativa a plegarse a los dictados de las cadenas o partidos políticos.

Aunque su presencia en televisión ha sido intermitente, en gran parte por su actitud crítica hacia el poder y los medios, Pedro Ruiz sigue siendo una figura de referencia en la historia del entretenimiento español, admirado por su inteligencia escénica y su valentía para incomodar.