Un colaborador de 'YAS Verano' estalla contra los influencers: "No me parece igual de respetable que otro trabajo"

La visita de Daniela Requena, influencer española, ha desatado la polémica entre los colaboradores de YAS Verano. La invitada ha destacado que, gracias a su trabajo, ha conseguido colaboraciones en redes sociales que le han permitido ahorrarse hasta 120.000 euros en operaciones estéticas.

"Me he hecho 11 operaciones y todas gratis", contaba Requena, a la vez que aseguraba que "me he hecho a mí misma a golpe de bisturí". En el plató también se encontraba José Noblejas, experto en marketing digital, que ha querido dejar claro que "es posible, pero no es tan fácil como lo estamos pintando".