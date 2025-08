Muere Yanin Campos, antigua participante de 'MasterChef', a los 38 años en un accidente de tráfico

Yanin Rocío Campos Ruiz, conocida por haber participado en la cuarta edición de MasterChef México, ha fallecido a los 38 años tras tener un grave accidente de tráfico en la ciudad de Chihuahua, donde residía. Enfermera de profesión, quedó en sexto lugar en el talent culinario.

Este pasado lunes 4 de agosto fue cuando su hermano, Raúl Campos, dio a conocer la noticia a medios locales. La finada fue una de los concursantes más queridos de su edición, donde se quedó cerca de la final.

El accidente se produjo este pasado sábado 2 de agosto en el Periférico R. Almada a las 06:30 de la mañana (hora local), cuando Campos perdió el control de su vehículo, chocando frontalmente contra un turismo que se encontraba aparcado en la calle. Sin embargo, el impacto fue importante, provocándole heridas graves a la enfermera.

Fue rápidamente trasladada al hospital Christus Muguerza del Parque, donde ingresó en la UCI. A pesar de los intentos de los médicos, murió pocas horas después. La policía está investigando el siniestro, cuya probable causa haya sido el exceso de velocidad o una distracción, pero las autoridades no descartan ninguna hipótesis.

Campos fue una de las participantes más destacadas de su temporada, lo que hizo que fuese una de las concursantes de la edición especial MasterChef: La Revancha, donde quedó en el puesto 11.

Yanin Campos en la cuarta temporada de 'MasterChef México'. TV Azteca

Enfermera de profesión, Campos se había hecho un hueco en la televisión del país norteamericano. De hecho, había logrado presentar su propio programa de televisión, La tertulia, un espacio dedicado a la prensa del corazón y famosos, que se podía ver en una cadena local.

Además, Campos había desarrollado una carrera como creadora de contenidos para plataformas como YouTube o TikTok. Eso sí, en 2021 sorprendió a sus seguidores al unirse a OnlyFans, el portal dedicado para contenido para adultos, estando en activo hasta agosto de 2024.

Campos llegó a tener 55.000 suscriptores en esta plataforma, en la que utilizaba su nombre real, por lo que había optado por ser abiertamente creadora también de este tipo de contenido.

Durante el proceso de selección de los participantes del talent culinario, Campos señalaba que no pensaba que iba a ser una de las elegidas y que su paso por el concurso iba a ser para largo, al convertirse también en una de las aspirantes más queridas de su temporada.

“Hago el casting, para ver a quién me topo. Dije, quiero ir, nomás para ver la dinámica y decir que pertenecí un poco. Me inscribo, llevo la comida y me cuelo”, declaraba.