Carmen Lomana, tras verse implicada en el caso Koldo: "No lo conozco, jamás hablé con él"

Parece que Carmen Lomana no deja de estar en el ojo del huracán. La socialité se ha visto implicada en el caso Koldo. Una conversación de ella aparece entre los audios del exasesor de Ábalos. La empresaria ha negado cualquier tipo de vínculo con el antiguo hombre de confianza del exministro de Transportes.

Un audio de Lomana aparece entre los más de 22.000 incautados por la Guardia Civil a Koldo García. Se trata de una conversación privada entre la socialité y un tercero y en la que no aparece el exasesor. En ella, la colaboradora lanza duras críticas a su hermano Rafa, exdiputado de Vox.

Ha sido en YAS Verano donde Lomana ha roto su silencio y donde ha dado explicaciones. La empresaria se mostraba sorprendida de que esta conversación ajena a Koldo haya acabado en uno de sus dispositivos móviles.

En dicho audio, la socialité lanzaba duras palabras hacia su hermano, tildándole de haber “robado” a su familia, llamándole “delincuente”, “desastre” y “tonto”. Palabras que la colaboradora compartía en un ambiente privado y que presumía que no iba a trascender.

La empresaria hablaba con Nacho Gay, director de Vanitatis y colaborador de YAS Verano, para negar cualquier tipo de vínculo con el exasesor de Ábalos, imputado por varios delitos como cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Carmen Lomana en 'YAS Verano'. Atresmedia

“Yo en la vida he oído hablar de esto, de Koldo. Es que, ¿qué pinto yo en los audios de Koldo?”, exclamaba con un tono de clara molestia. Es más, la empresaria se mostraba perpleja de que haya trascendido una conversación suya. “Pero, oye, con 22.000 audios, ¿van a fijarse en el mío?”, cuestionaba.

La socialité no entendía cómo una conversación suya había terminado en un dispositivo del exasesor, dado que se trata de una discusión de ella con un tercero. “Es que no lo puedo entender, pero bueno, es algo contra lo que no puedo luchar. Y luego, a los de Vox les va a dar un ataque porque, al final, digo: 'Ahí se ha metido el más tonto de cada casa’. Por eso se lo han debido de mandar”, argumenta.

Nacho Gay en 'YAS Verano'. Atresmedia

La empresaria se mostraba consternada, dado que no entendía por qué el exasesor tenía una conversación suya, cuando no lo conocía de nada. “No conozco a Koldo ni a nadie de su entorno. ¿Quién se lo habrá mandado? No lo sé”, expresaba en el magacín vespertino de Antena 3.

Lomana tenía la teoría de que quien le enviase el audio a Koldo sería un “periodista, que ya es mayor, de Albacete” y que, probablemente, estuviera “rebotado” con su hermano cuando este fue nombrado como diputado de Vox en 2019.

La tertuliana se mostraba preocupada, porque justo está retomando el vínculo personal con su hermano y teme que esta filtración los vuelva a alejar. “Pero es muy cruel con mi hermano. Ahora que estoy bien con Rafa, que prefiero olvidar todo, me duele mucho”, señala.