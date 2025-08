El churrero de 51 años de Madrid que asombra a su cita en 'First Dates': "Cómete ya el churro y después mi porra"

First Dates vuelve, una semana más, con toda la fuerza posible en Telecinco. El famoso dating show liderado por Carlos Sobera siempre sorprende con las citas a ciegas más surrealistas y divertidas.

En la emisión de este lunes, el programa recibiría la visita de un soltero muy especial. "Yo soy pro churro y pro porra. Enseño a la gente que ambos tienen menos grasa que otros desayunos", se presentaba Vicente de 51 años de Madrid.

"He sido profesor de churrería a nivel internacional por todo el mundo. He viajado a más de 60 países y he recorrido los cinco continentes enseñando a la gente a hacer churros. Son culturas diferentes y maneras distintas de hacer los churros. El churro español lo he ido promocionando siempre", explicaba el soltero.

"Niego la expresión de 'eso se hace como churros' porque la gente cree que es algo fácil, pero cuando se ponen a hacer churros o porras cambia la cosa", señalaba también.

Además, Vicente no dudaba en sorprender a Carlos Sobera sobre otra de sus ocupaciones: "Soy cómico desde hace 20 años, cuento chistes a la carta. La gente del público me da un tema y en ese momento les cuento de lo que me hayan pedido".

Ivana, 51 años, en 'First Dates'

"Soy el hermano macho de Los Morancos", bromeaba con su gran parecido con Jorge Cadaval, del dúo humorístico de Los Morancos.

"Busco alguien que quiera churros todos los días para desayunar y porras para cenar", no dudaba en expresarse Vicente ante las cámaras de First Dates.

"Se liga más con el tema de los chistes, no a todo el mundo le gustan los churros. Cuando cuentas chistes eres el centro de atención", señalaba también el soltero madrileño.

La afortunada que iba a conocerle sería Ivana, de 51 años, que venía de Carabaña (Madrid): "Soy especial, soy especial a los demás".

Momento de la cita entre Vicente e Ivana, en 'First Dates'

"Soy una persona extrasensorial, lo veo y siento todo", explicaba de manera clara la soltera. "Me resulta familiar pero no sé de qué. Puede ser que nos hayamos conocido en otra vida", decía ella nada más conocer en persona a Vicente.

Durante la cena, ambos compartieron una entrañable cita. "He sentido que puede haber conexión porque es una persona que pega con mi estilo de mujer. Lo que más me gusta es su naturalidad", decía Vicente sobre su cita a ciegas.

Ivana también recordó su último paso por First Dates donde habló sobre una experiencia paranormal: "La misma noche que muere Lady Di, yo soñé que estaba muerta. La vi en el ataúd con un vestido blanco. Tenía también una carta de su hijo".

"El interior de Vicente es lo que me gusta. En mis planes físicos no entraba, pero a veces hay que dejarlo aparte", confesaba Ivana sobre el madrileño.

Decisión final en 'First Dates'

Acto seguido, Vicente realizó una pequeña actuación y contó unos chistes en el restaurante First Dates: "Es un tío sano, muy llano y no se anda con florituras. Me ha caído muy bien".

La buena sintonía entre ellos era palpable. La decisión final estaba lista para sentencia. "Entonces, tú comes el churro y luego me comes la porra", bromeaba, nuevamente, Vicente.

"Tendría una segunda cita, es muy natural y es una persona que se puede conocer", admitía él. "Me has parecido un tío muy guay", decía ella. "Tú mojas el churro y luego te doy un porrazo", finalizaba, entre risas, Vicente su cita.