Alejandra Rubio zanja la polémica entre las hermanas Borrego Campos: "Mi madre es la abuela perfecta"

Vamos a ver ha sacado a relucir la portada en la que Terelu ha posado en bikini al encontrarse Alejandra Rubio en plató. Los retoques que le han hecho a la presentadora de Telecinco para lucir "cuerpazo" están siendo de lo más comentados en la televisión, ya que algunos colaboradores aseguran que "no parece ella".

Terelu Campos fue la primera que bromeó con el tema en Fiesta, donde explicó cómo se hicieron las fotografías. "Haz la foto, que voy a salir morada", contaba este sábado, 2 de agosto, en el programa.

Con un acento andaluz, que suele ser poco común en sus intervenciones en directo, comentó cuál fue la conversación con su hija al ver la revista: "Dice mi hija 'mamá, si te salen abdominales' y yo le dije 'abdominales no, Alejandra, que yo tengo las costillas muy salidas, de toda la vida'". Además, Campos afirmó que solo le "igualaron el tono de piel y taparon alguna arruguita".

Alejandra Rubio ha reaccionado con humor a las declaraciones de su madre, que incluso habló de su vida amorosa. "A mí me parece que sale espectacular", ha dicho la colaboradora de Vamos a ver, y ha defendido que no ve a "una persona que no sea su madre". También ha confesado que Terelu "no se retoca en la vida real".

Suso Álvarez, que se encontraba este lunes en el formato que cubre las mañanas de Telecinco, ha tirado una lanza a favor de la hija de María Teresa Campos: "Nos sorprendemos mucho de la portada, pero daos un paseo por las redes sociales y mirad a las influencers más tops a nivel nacional". Y desvelaba que él se "ha puesto hasta los ojos verdes cuando estaba soltero".

Alejandra Rubio en 'Vamos a ver'. Telecinco

Respecto al acento de la presentadora, Rubio ha explicado que ella solo "se pone fina cuando sale en televisión". "Mi madre habla así, es andaluza", mantenía.

Durante la última semana, la familia ha coincidido en Málaga, donde han disfrutado de unos días de vacaciones. Sin embargo, la polémica sobre cuál de las hermanas Campos es la "mejor abuela del mundo" sigue rondando a las televisivas.

Un tema que ha querido zanjar Alejandra Rubio en Vamos a ver. Adriana Dorronsoro ha sido la que ha iniciado el debate con la colaboradora, preguntándole cómo es el papel que desempeña Terelu como abuela de su hijo.

"Entiendo que tengáis que preguntar, pero las comparaciones de quién es mejor abuela...mi madre no entra en eso ni va a entrar. Para mí es una abuela fantástica, no tengo ninguna queja y chimpún", ha asegurado contundente.

"No quiero que sea ni mejor ni peor abuela. Es la abuela perfecta", ha sentenciado en el programa.