Ana Obregón, espantada en 'YAS Verano' con los vídeos del sepulturero viral: "¡Qué horror! No me gusta nada"

El primer invitado de Yas verano en el programa de este viernes, 1 de agosto, ha sido Antonio Sirvent, el enterrador que triunfa en las redes sociales mostrando cuáles son sus funciones en el cementerio.

Tan solo con la presentación de Pepa Romero, presentadora sustituta de Sonsoles Ónega durante el periodo estival, Ana Obregón no ha podido evitar lanzar un grito de disgusto: "¡Qué horror!". Mientras la periodista trataba de explicar quién era el protagonista de esta tarde, la celebrity no ha callado, intentando escabullirse para "ir al baño".

El enterrador cuenta con más de 13 mil seguidores en Tik Tok, a los que denomina como "cu-cu, momias", otro de los hechos que no le han hecho nada de gracia a la colaboradora de Antena 3. "Hijo, qué mal gusto", ha lamentado.

El tabú que envuelve a la muerte queda atrás para Antonio, que se presenta como "enterrador profesional y exhumador a tiempo parcial". Y es que empezó a dedicarse a ello con tan solo 25 años y, por el momento, ha trabajado ya en tres cementerios. En el magacín vespertino, ha asegurado que se toma su profesión "con bastante humor negro porque sino no podría trabajar en este tipo de puesto".

Las caras de Ana Obregón no han pasado desapercibidas durante el relato de Sirvent, mostrando su especial disgusto por la temática que ha elegido el programa para este viernes. "¿Por qué tratamos esto como un tabú si vamos a acabar todos en el mismo sitio?", comentaba el sepulturero.

Ana Obregón en 'YAS Verano'. Antena 3

Sin embargo, ha reconocido que ha recibido críticas por el tono sarcástico que utiliza en su contenido. "En TikTok ha habido muchas personas escribiendo comentarios positivos, diciendo que querían seguir viendo más y conocer el servicio. Mucha gente con traumas y problemas que cuentan su vida entera". Y añadía: "Estoy teniendo más problemática en el pueblo donde estoy trabajando".

La actriz ha aprovechado la ocasión para transmitir que "yo respeto mucho tu trabajo muchísimo, pero entiende que para muchas personas esto es muy desagradable". Y siguiendo la misma excusa que al inicio del programa, ha intentado abandonar el plató: "Yo tenía que irme al baño, no sé si irme ahora".

"Lo siento. Me parece muy bien tu trabajo, no te juzgo", ha recalcado Obregón, a la vez que comentaba que lo de "hacer bromas con los muertos, no". "Si estás en el pueblo y acabas de enterrar a un bebé o un niño, ¿crees que a la madre, al padre, al hermano o al primo le hace ilusión ver ese nicho?", ha mantenido.