"Donde hay patrón, no manda marinero": así se despide Joaquín Prat de su etapa en 'Vamos a ver'

"Los periodistas, presentadores y comunicadores nos debemos al espectador", así empezaba a despedirse Joaquín Prat de Vamos a ver, el programa que lleva dirigiendo desde el año 2023. Y es que en otro de los giros estratégicos de Mediaset, se le ha presentado un nuevo reto profesional por delante.

En septiembre, el rostro referente de Telecinco en la franja matinal, pasará a las tardes para ponerse al frente de un innovador magacín, en el que la actualidad inmediata definirá la escaleta del programa.

Aprovechando que este jueves era su último día en el formato que presentaba hasta ahora, antes de irse de vacaciones, el presentador no ha perdido la oportunidad de despedirse tanto del público como de las personas con las que trabaja "mano a mano" cada día.

Y con el rostro visiblemente emocionado por dejar su puesto, ha querido recalcar la importancia que tiene la audiencia en televisión: "Ustedes son la razón de nuestro trabajo, ustedes son siempre los protagonistas. Nosotros trabajamos para ustedes y nos sentimos inmensamente agradecidos porque son los que nos ven y porque por ustedes tenemos trabajo".

Joaquín Prat ha seguido con su discurso, contándoles el verdadero motivo por el que estaba dando ese mensaje: "Me siento en la obligación de decirles que este es mi último programa en las mañanas y este es el último Vamos a ver que presento". A la vez que informaba del reto profesional que afrontará próximamente: "Esta cadena me ha encargado la ilusionante tarea de presentar las tardes a partir del próximo mes de septiembre".

Equipo de colaboradores de 'Vamos a ver'. Telecinco

Pero no se ha marchado sin antes reconocer la labor del equipo de colaboradores: "Me gustaría agradecer a mis compañeros de la mesa de actualidad que me hayan aguantado, porque soy jodido de aguantar, que me hayan ayudado, que me hayan querido, que me hayan arropado y que hayan hecho el fantástico y fenomenal trabajo que siempre hacen".

"Gracias, de corazón. Sois fantásticos, grandísimos, pero, sobre todo, gracias porque me habéis permitido conocer a unas grandísimas personas. Gente buena, gente bonita, y os deseo lo mejor en la nueva etapa", ha dicho Prat, mientras los integrantes de la mesa mostraban una expresión de tristeza por la despedida.

La complicidad ha sido esencial a lo largo de su estancia en Vamos a ver, y aunque ya era evidente el buen trato que existía entre el presentador y Patricia Pardo, con la salida de Prat ha quedado demostrado. "Patricia Pardo, a partir de septiembre, será la presentadora de este programa. Ya era hora", ha anunciado orgulloso. Sin poder evitar bromear, su compañera se ha sumado al homenaje, llamándole "el gran Danés" y destacando su sinceridad: "Sin pelos en la lengua hasta el final".

"Donde hay patrón, no manda marinero. Nosotros somos soldados y pertenecemos a una empresa, que si te pone un reto por delante, además muy ilusionante, tienes que decir 'amén, encantado y sí'", ha confesado el de Telecinco.

En cuanto a su nueva etapa profesional en el magacín vespertino, ha asegurado que "me voy a la tarde con un proyecto ilusionante, en el que vamos a poner todas las ganas, toda la emoción y, sobre todo, toda la cercanía y la honestidad, que yo he intentado tener con todos ustedes".

No faltan anécdotas en la despedida, ya que ha pillado in fraganti a uno de los colaboradores del club social del programa: "Fíjate lo que le interesa a Alessandro Lequio el mensaje, que nos han hecho un plano general y está con el teléfono, ¿qué se puede esperar'".

Para finalizar su emocionante intervención, Joaquín ha querido dedicarles unas palabras más a sus compañeros: "Les voy a echar mucho de menos porque cada uno, a su manera, son maravillosos. Son gente sensata, aunque no lo parezca, honesta y grandes profesionales, pero mejores personas".

Y, por último, a los espectadores, recordando que "siempre son los protagonistas": "Gracias por todo, gracias por estar ahí. Nos vemos en septiembre, en la tarde de Telecinco".