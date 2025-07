Carlos Sobera, irónico sobre su paso por la serie ‘Al salir de clase’: “Yo era el que barría el plató”

El programa Todos por ti, de Telecinco, tuvo anoche como concursante a Noelia. Una joven que admira a Karol G y que, inicialmente, pensaba que iba a conocer a la cantante. Sin embargo, como en cada entrega, sus familiares y amigos le hicieron la ‘encerrona’ de convertirla en participante.

En este caso, Noelia aspiraba a ganar hasta 85.000 euros (recordemos que el montante que se puede ganar varía según los conocimientos de las amistades y la familia), y una de las cuestiones que tuvo que responder tenía al presentador del concurso como protagonista. “¿A qué actriz le hizo una cobra Carlos Sobera en la serie Al salir de clase?”, le preguntaron.

Las opciones posibles eran Ana Obregón, Elsa Pataky y Penélope Cruz. Y ante esto, Noelia tuvo ciertas dudas. Según recordaba, Ana Obregón no salía en la serie diaria de Telecinco, ni Penélope Cruz. “Elsa Pataky sí, pero es que a lo mejor si salían las demás”, tanteaba.

La sorpresa vino a continuación, cuando Noelia siguió llevando a cabo una serie de razonamientos en voz alta. “Tú tampoco salías, no eras actor allí”, le dijo a Carlos Sobera. Y el vasco reaccionó con mucho humor: “No, yo era el que barría el plató, me estáis dando la noche”. Y también dijo con sorna que fue el regidor.

“Ahora me vas a negar que yo estaba de actor en esa serie, estuve una temporada entera, la primera”, detallaba a continuación. “Para eso trabaja uno, para que no le recuerden”, lamentaba el presentador. “Te recuerdo de otras cosas”, le consoló Noelia. Finalmente, la concursante decidió utilizar a su cuñada Lidia para responder, y esta consiguió un acierto más. Al final de la noche, Noelia se fue a casa con 29.054 euros.

Noelia en 'Todos por ti'.

En Al salir de clase, Carlos Sobera interpretaba a Eduardo, padre de los personajes de Nico (Rodolfo Sancho) y Miriam (Marián Aguilera). Un empleado de banca que acaba montando una floristería.

En un capítulo vivió un amago de beso con Raquel, el personaje Elsa Pataky, en casa de ella. “No fue ni beso ni nada, fue una mierda”, explicó entre risas Sobera hace unos años, en el programa Viva la vida, donde se recordó la serie. Y ahí añadió que tuvo que esperar a trabajar en Paraíso para por fin besarse con Elsa.

En un reportaje de EL ESPAÑOL también recordó esta anécdota: “Debo ser el único que le ha hecho una cobra”, contó entre risas. “Lo de Elsa no fue ni beso ni nada. Para una vez que me dejan pillar cacho… Me permití el lujo de rechazarla… por guion”, finalizaba.