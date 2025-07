Un artista flamenco visita 'First Dates': "Algunos nacen con estrellas y otros estrellados. Yo soy de los estrellados"

La música se ha convertido en la protagonista indiscutible en el programa de este jueves en First Dates. Los acordes de una guitarra han dado la bienvenida a dos de los solteros, que han visitado el restaurante de Carlos Sobera buscando a su media naranja.

Vestido de traje y con su guitarra como complemento esencial para la velada, ha llegado José Manuel, un artista y profesor de flamenco de 59 años. "La música es la que transporta mensajes que te transportan al tiempo, a los recuerdos, a la vivencia con la familia y a los mejores momentos que has pasado en la vida", ha expresado.

El soltero ha desvelado que, en su faceta como músico, se ha codeado con grandes celebridades de España: "Yo tengo una maqueta hecha en mi página web, que es donde le dedico a doña Cayetana un tema", refiriéndose a la Duquesa de Alba.

"No me considero una persona famosa, para nada", ha reconocido el artista. Además, ha añadido que le "encanta la música, la interpreto y quiero siempre mejorar cada día. Soy un bohemio que nunca ha dedicado la seriedad a estudiarla". Y, aunque ha cosechado muchos éxitos profesionalmente, en el amor no ha tenido tanta suerte.

"Algunos nacen con estrellas y otros estrellados. Yo soy de los estrellados", ha confesado Manuel entre risas, a la vez que explicaba que lleva sin pareja dieciocho años. "Tuve una amiga y lo intentamos, pero no", ha explicado.

José Manuel, soltero de 'First Dates'. Telecinco

"Un hombre que toque la guitarra...", le ha dicho la camarera de First Dates, intentando subirle el ánimo. "Sí, pero que sea alto y guapo, pero calvo y pequeño es muy difícil", ha lamentado él, aunque con su particular sentido del humor.

El soltero ha querido aclarar que, a lo largo de su vida, "le he dedicado mucho más tiempo a mi vida de bohemio músico que a realizar mi vida con una pareja. Cuando me he dado cuenta se me ha echado el tiempo encima".

El posible amor de su vida ha entrado con dos naranjas y un limón en la mano. Gloria, una cocinera de 52 años con experiencia también en el mundo del circo y de la feria. "Mis aficiones son el cante y el baile", ha contado al programa. Lo que ella no sabía hasta el momento es que solo con eso podía ganar el corazón de Manuel.

Sin embargo, se ha truncado un poco la cena cuando la soltera le ha confesado que era una andaluza a la que "no le gustaba el flamenco". Una información que ha dejado a su cita con la boca abierta: "No le gusta el flamenco porque no ha experimentado un verdadero encuentro con él".

Gloria, soltera en 'First Dates'. Telecinco

No ha sido un inconveniente para seguir conociéndose, puesto que él ha entendido perfectamente su postura: "Que no le guste la Iglesia lo veo muy respetable porque es un tabernáculo. Dios se encuentra en el corazón". En cambio, Gloria no ha pensado lo mismo al saber que él era muy espiritual: "No estaría con una persona así. Me agobio".

En cuanto al físico, la cocinera tampoco ha perdido detalle y con total sinceridad ha expresado que "las barrigas cerveceras no me gustan. Me gusta una persona que se cuide".

El momento más especial de la velada y en el que más compenetrados han estado los protagonistas ha sido cuando se han arrancado a cantar y bailar La quiero a morir, atrapando la mirada de los demás comensales.

"Me ha caído del carajo", ha confesado Gloria antes de la decisión final. Aunque no lo suficiente como para mantener una relación con él, ya que no ha querido aceptar una segunda cita con él.