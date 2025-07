José María Almoguera, sobre la portada de Terelu Campos en bikini: "Las dos están bien, pero me quedo con la de mi madre"

Y ha llegado, por fin, el posado veraniego más esperado: el de Terelu Campos. La comunicadora ha sido portada de revista en traje de baño. La malagueña se ha atrevido con un sexy bikini que ha desatado varios comentarios, como el de su sobrino, José María Almoguera.

“Portadón y en bikini. Creo que este posado va a marcar un antes y un después”, opinaba Verónica Dulanto, presentadora de Tardear, antes de darle la palabra al hijo de Carmen Borrego. “Sí, sale muy bien”, expresaba Almoguera.

Terelu luce radiante en la portada de la revista Lecturas, que señala que la presentadora “cumple 60 [años] mejor que nunca”. Palabras con las que su sobrino está de acuerdo. “Después, creo que todos debemos pasar por Supervivientes”, ha expresado en el magacín vespertino. “Te quedas esculpido”, añadía.

Kike Quintana le puso el tono ácido a la imagen. “Hay que reconocer el mérito de quien ha hecho el Photoshop”, declaraba, provocando alguna que otra risa desde la bancada del público. “¡Qué envidioso eres, Kike!”, exclamaba Almoguera.

Dulanto resaltaba el titular que dejaba la hija de María Teresa Campos en la revista: “Echo de menos los besos de un hombre”. “¡Aquí me tienes, Terelu!”, exclamaba el sobrino de Ana Rosa Quintana, provocando la sonrisa nerviosa de Almoguera y Dulanto ante tal inesperada (e irónica) declaración.

Verónica Dulanto y José María Almoguera en 'Tardear'. Mediaset

Tras ver el vídeo, en el que la narradora comparaba el look de Terelu con el de Laura Madrueño en Supervivientes, comenzaba el debate sobre la portada y, por supuesto, las comparaciones con el posado que su hermana ha protagonizado un par de semanas antes.

“La veo muy bien”, señalaba Almoguera, quien no dudaba en defender a su tía ante las palabras sobre el uso del PhotoShop. “Pero, a ver. ¿Quién no se atrevería a posar si no hubiera algo de PhotoShop? Yo no me pondría delante de una cámara en bañador si no me van a asegurar que voy a salir bien”, argumentaba el colaborador.

José María Almoguera en 'Tardear'. Mediaset

“A mí me ha costado reconocerla”, apostillaba Belén Rodríguez. “Venga ya”, respondía Almoguera. “Cuando me desperté esta mañana, me preguntaba quién era esa chica tan mona que estaba en la portada de la revista Lecturas. Hablo en serio. El reportaje es súper bonito. En la entrevista, está menos quejicosa. Lo único, me molesta ese resquemor que tiene, dado que está en un buen momento profesional”, opinaba la tertuliana.

Sobre la comparativa de portadas, Almoguera sí que declaró que se quedaba con la de su madre, pero justo por una cuestión personal. “Las dos están muy bien. Pero yo me quedo con la de mi madre”, respondía.