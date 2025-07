El regreso de Teresita Páramo a 'First Dates', la creadora del "electro dance sensual": "Todos se vuelven loquitos conmigo"

Si el amor no llama a tu puerta una vez, siempre tendrás otra oportunidad. En First Dates, los solteros no pierden el tiempo, y si la primera cita no salió según lo esperado, pueden volver a buscar el amor con otra persona.

Es el caso de Teresita Páramo, o como ella se da a conocer, "Mujer 10", una artista de la provincia de Lugo, que regresa al programa después de su paso en el año 2019. Una cita que fue muy comentada por las afirmaciones a su pareja de aquella noche, como en la que aseguraba que veía ovnis desde el 2013.

En su presentación durante el episodio de este lunes, la protagonista se describía como "líder mundial". "Compongo, canto, bailo, he hecho series, cines, de todo", ha explicado. Toda una artista polifacética.

Teresita Paramo, soltera de 'First Dates'. Telecinco

Respecto a su experiencia en el amor, la soltera no se ha cortado: "Yo me considero deseada por todas las generaciones, todos se vuelven loquitos conmigo". Y es que Páramo ha desvelado que incluso se le han acercado futbolistas, aunque ha negado tener un vínculo con alguno de ellos: "Un amigo decía que cómo iba a estar con un futbolista si la famosa era yo".

"Estoy acostumbrada a volverlos locos. Yo soy como una Diosa, pero también soy cercana y humana", ha comentado segura de sí misma al equipo del programa.

La nueva cita de Teresita en First Dates ha entrado por la puerta del restaurante con un ramo de flores en la mano y con unos amuletos. Juan, hombre divorciado de sesenta años y con un hijo. "Yo tengo muchas amigas, pero con ninguna llego a nada", bromeaba.

Juan, divorciado de 60 años, en 'First Dates'. Telecinco

"Yo he estado media vida en Mediaset", le contaba la artista a su pareja de la noche. "No la he visto en la vida. A mí me ha parecido al estilo Tamara o Paco Porras", ha comentado Juan entre risas, incrédulo ante lo que le contaba su acompañante.

La velada se ha vuelto tensa cuando el soltero ha hecho una comparación que parece no haber agradado nada a Teresita: "Un poco más hecha a la Alaska". Un comentario que ella ha contradicho sin dudarlo, asegurando que "es más Madonna".

Tampoco coinciden con respecto a los vínculos familiares. Juan le ha revelado que es padre y tiene un hijo, mientras que Teresita ha afirmado que no tiene hijos, sino fans. "Me ha parecido una friki total. Una friki que solo quiere darse importancia y creo que le gusta dar mucho juego", ha sentenciado él.

Pero si Juan creía haberlo escuchado todo, la historia de Teresita no terminaban ahí. "Yo he tenido un ovni en mi jardín", ha contado con seguridad. "Poco más y ve a E.T. también", ha dicho con sorna su acompañante.

En mitad del encuentro, la creadora del "electro dance sensual" se ha levantado para convertir el restaurante en su propia pista de baile. Con un velo azul, ha pasado por varias mesas del programa, contorneándose, aunque no ha conseguido el efecto que quería.

Teresita baila en 'First Dates'. Telecinco

Pese a que ella quería demostrar que le gusta a chicos de todas las edades, uno de los solteros no se ha mostrado tan predispuesto: "Vaya gente traéis aquí". Y a su cita tampoco lo ha conquistado: "Teresita no baila nada bien. Me levanto para no hacerle sentirse mal".

La esperada decisión final ha llegado con un inesperado zasca de Juan a Teresita: "He visto que te has estado preocupando mucho de ti". A lo que ella ha respondido diciendo que solo es "una persona apasionada de sus artes y sus talentos".

No ha sido necesaria ni la pregunta clásica del programa, porque después de las declaraciones del soltero, se han despedido agradeciendo el encuentro de la noche y recalcando que siempre formarán parte el uno de la historia del otro.