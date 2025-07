Jesús Vázquez logra un Récord Guinness como el presentador que más formatos ha conducido en lengua española

La noche de los récords ha llegado a su fin en Telecinco con una despedida cargada de emoción, con un giro inesperado. El programa, concebido como una de las principales apuestas estivales del canal, se despidió de la audiencia reconociendo a su propio presentador, Jesús Vázquez, con un homenaje inesperado.

Y es que en el propio plató se produjo la entrega de un nuevo Récord Guinness al presentador gallego por su trayectoria profesional. Esto ocurrió cuando ya se acariciaba el cierre del formato, y los jueces oficiales del Guinness World Records, Chloe McCarthy y Mike Janela, irrumpieron en plató con una sorpresa preparada cuidadosamente.

“Ha sido un auténtico placer trabajar contigo. Hoy queremos que seas un poco más feliz todavía”, anunciaron ante un Vázquez que no podía ocultar su desconcierto. A continuación, le comunicaron que había sido reconocido como el presentador que más formatos diferentes ha conducido en lengua española: un total de 46.

Visiblemente emocionado, el veterano comunicador se cubrió el rostro con las manos antes de recibir una medalla conmemorativa y el certificado oficial. “Gracias, muchísimas gracias. Esto sí que no me lo esperaba”, alcanzó a decir entre lágrimas.

Jesús Vázquez no tardó en dedicar el galardón al equipo técnico del programa, con menciones especiales a varios miembros del personal que lo acompañaron durante esta etapa: “Gracias a todo el equipo de Italia, a mi regidor por cuidarme tanto, a Fabrizio que me pone el micro todos los días, a Valentino que me controla el pinganillo… No puedo nombrar a todo el mundo”, expresó con gratitud.

Jesús Vázquez durante la presentación de 'La noche de los récords'. Cedida

En las redes sociales, Vázquez también celebró este hito en su carrera. “¡Quién me lo iba a decir! ¡Tengo un Guinness World Record y yo sin saberlo! ¡46 formatos diferentes! ¡Madre mía!”, ha posteado en su cuenta oficial, acompañado de un vídeo del momento.

Jesús Vázquez arrancó su andadura como presentador en los años 90, en La quinta marcha. Luego encadenaría otros formatos, algunos de gran relevancia como ¡Allá tú! y La Voz, y otros que tuvieron una acogida más tibia, como Top Star o La noche de los récords en cuestión.

Este concurso se anunció como una de las bazas clave para el prime time veraniego de Telecinco, y comenzó su andadura en la noche del miércoles. En plena competencia directa con Traitors España y The Floor, acabó emitiéndose en el prime time del sábado, y posteriormente fue desplazado al late night.