Elena Tablada interrumpe ‘Espejo Público’ y advierte: “La única que debería hablar de mi vida soy yo”

Elena Tablada acaba de dar una entrevista a un pódcast en la que repasa su vida. Y, desde Espejo Público, han lanzado una pregunta: “¿Fue Bisbal infiel a Chenoa con Elena Tablada? Las fechas no cuadran”.

En la entrevista, Elena cuenta cómo conoció a Bisbal en 2004 a través de amigos comunes, y que empezaron a hablar por mail. Y David no rompió con Chenoa hasta 2005, por lo que han deducido que estaba confirmando que su noviazgo empezó cuando los triunfitos aún eran pareja.

“La realidad ya no es como esperábamos. Lo que nos habían contado podría no ser verdad”, insistían desde el programa. Sin embargo, “Hacía tiempo que no hablaba de su relación con David. Elena y Chenoa son amigas ¿A quién va dirigido (el mensaje)? ¿A fastidiar a Chenoa, a David?”, seguían preguntándose.

En un momento dado, el colaborador Adrián Pérez entró con su teléfono en la mano, con el altavoz activado. “Última hora, tengo en el teléfono ahora mismo a Elena Tablada”, advertía. “Perdóname este atraco en directo. Estamos comentando que tus fechas con Chenoa no cuadran”, le decía a Tablada.

“Es que creo que ya se ha aclarado todo. Por mucho que se aclare, como que no era presidenta del club de fans, lo seguirán diciendo. Otras veces dicen que sí, que no”, se lamentaba Tablada, que estaba muy seria.

Imagen de 'Espejo Público'.

“Es que siempre están para atrás y para adelante. Han pasado 20 años hay gente que le puede hacer daño este tipo de comentarios. Hemos madurado, lo hemos dejado atrás. Y ustedes también deberían dejarlo atrás”, pedía a los periodistas.

Detallaban entonces a Elena que ella cuenta cómo conoció a David Bisbal en 2004. “Que yo en 2004 conozca a David no significa que yo empiece con David. No pueden escuchar lo que ustedes quieren escuchar. Lo importante es como para estar con una calculadora sacando fechas”, seguía lamentándose la empresaria.

“Lo conozco en la foto que decían que yo era fan. No volví a verlo hasta más adelante. Pero lo ha dicho él y todo el mundo, dejen de hacer daño a la gente”, pedía Tablada, desliando que sabía que lo que decía “no va a aclarar nada”.

“¿Cuándo fechas tú tu relación con David Bisbal?”, le preguntó Pérez. “Es que no tengo por qué contarte eso. Han pasado 20 años y siguen”, insistía Tablada. Pero Miquel Valls le puntualizaba que no estaba siendo clara, y ella defendía que sí.

“Estoy tomándome un tiempo en mis vacaciones para responderte estas preguntas”, lanzaba Elena. “Yo no coincidí con la relación anterior de David. Si te gusta, lo entiendes, si no, mi amor, no puedo hacer nada con eso”, reprochaba. Y siguió dando vueltas a los mismos conceptos: que no coincidió y que 20 años después hay que zanjar el tema.

Miquel Valls le preguntó entonces que cómo lleva las críticas de quienes le dicen que da entrevistas así para volver al foco. “Antes que todos esos periodistas, la única que debería hablar de mi vida soy yo, porque es mía, porque me pertenece a mí”, aseguró Elena.

Valls entonces aprovechó para proponerle el organizar un pódcast y que dé allí una entrevista. Pero ella no acabó ni de aceptar la invitación, ni cerró la puerta del todo. “Ya veremos, ahora estoy de vacaciones y no quiero hablar de pódcast. Que bastante ya he hablado con ustedes”, terminó Tablada.