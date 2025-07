Miguel Ángel Revilla interrumpe en directo 'laSexta Xplica' tras recibir una llamada de su abogado: "Menos mal"

Miguel Ángel Revilla ha vuelto a robarse el protagonismo de laSexta Xplica. El magacín nocturno invitaba por enésima vez al expresidente cántabro. Lo que iba a ser una entrevista sobre la actualidad política terminó convertida en anécdota cuando el expolítico interrumpió en directo la conversación.

En medio de la tertulia, Revilla recibía una llamada telefónica. No se trataba de la primera vez que sucedía algo así con el expolítico. En otro episodio, su hija le llamó en directo. Sin embargo, la de este pasado sábado 26 de julio fue diferente. De hecho, provocó tensión en el plató.

“Esto es la segunda vez que pasa en directo”, decía Yélamo antes de que Revilla viera que quien llamaba no era su hija, sino su abogado. Tras decir que se trataba de su letrado, Yélamo recondujo la conversación, tirando de ironía para bajar un posible momento de tensión.

“Mira que te he dicho cuando has hablado de Rato que te ibas a meter en un lío y te vas a buscar otra demanda”, declaraba Yélamo en plató. El presentador mismo instaba a Revilla a contestar la llamada. El cántabro atendió al móvil, recordándolo a su abogado que estaba en directo en un programa de televisión.

“¿Por qué me llamas? ¿No me estás viendo? Menos mal”, declaraba Revilla, quedándose aliviado al saber que su llamada no estaba relacionada con lo que estaba hablando en el programa.

Miguel Ángel Revilla en 'laSexta Xplica'. Atresmedia

Ya con la tensión bajada, las palabras de Revilla provocaron risas en el plató, incluida la del propio Yélamo. El expresidente autonómico colgó la llamada rápidamente y el presentador volvía a tirar de humor.

“Menos mal que no nos está viendo. Nos podemos quedar tranquilos, no era por nada preocupante, ¿no?”, expresaba el presentador. Revilla, cómplice, tiró también de humor. “Podía darme la noticia de que el fugado [el rey emérito Juan Carlos] me ha retirado la demanda. Me ha dicho que estaba en una cena”, detallaba el exlíder del PRC.

No fue la única llamada que recibió Revilla en directo, dado que su teléfono sonó hasta dos veces más. A diferencia de la primera vez, el expresidente no quiso atender de nuevo a su móvil.

Revilla se mostró crítico con la polémica reciente sobre cómo varios políticos han exagerado su experiencia laboral en sus currículums, que comenzó con la dimisión de Noelia Núñez. “Qué afán de aparentar lo que uno no es. Hay gente que cambia hasta la edad”, opinaba.

“Yo no digo que para dedicarse a la política haya que tener un título, porque conozco gente con dos carreras pero sin sentido común. Y conozco a gente que no tiene dos carreras, pero es inteligente y opina con criterio. Lo fundamental es tener currículum. Eso sí que debería ser una exigencia, el qué has hecho antes”, argumentaba.