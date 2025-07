Así ha sido la despedida de 'Socialité', con guiño a María Patiño, Nuria Marín y Javier de Hoyos: "Gracias por todo"

Socialité ha dicho adiós. El programa matinal sobre la actualidad del corazón de los festivos y fines de semana ha echado el cierre este domingo 27 de julio. María Verdoy y Antonio Santana han dedicado la última parte del formato a rendir tributo a todos los años en los que el espacio ha estado en emisión.

Tras analizar los looks de la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía en los Premios Princesa de Gerona 2025, Antonio Santana recordaba que Socialité estaba enmarcándose en su tramo final.

“Nos quedan nueve minutos aproximadamente de programa. Creo que tenemos que ir despidiéndonos. Sobre todo, agradecer. Lo haremos poniendo un vídeo para recordar a todas las personas que han hecho posible Socialité desde el día 1 que empezó hace 8 años. Vamos a estar un poco nerviosos”, declaraba Santana.

Verdoy no dudaba en nombrar a aquellos profesionales que estuvieron presentes en Socialité. “Todos los que han pasado por aquí, tanto delante como fuera de cámaras. María [Patiño], Nuria [Marín], Javi [de Hoyos], Giovanna [González], Laura [Roigé], [Miguel Ángel] Rech. Sois tantos. Jorge [Moreno], Alexia [Rivas]…”, declaraba Verdoy.

El vídeo rendía tributo a todas las etapas que ha tenido el programa desde 2017 hasta este 2025, con imágenes en las que se rendía tributo también a Patiño, Marín y De Hoyos.

Antonio Santana y María Verdoy en 'Socialité'. Mediaset

Tras ello, todo el equipo de Socialité se reunía delante de las cámaras para despedirse definitivamente. “Se merecen estar aquí los primeros, porque cada día levantan el programa desde hace mucho tiempo y de manera increíble. Chicos, sois grandes”, decía Verdoy

“Se cierra una etapa que ha sido, para mí, maravillosa. He estado en 126 programas. Para mí fue un gran reto, cómo me abrieron las puertas y me hicieron sentir como una familia. Gracias a Mediaset por haberme dado la confianza, este regalo en el momento en el que más lo necesitaba. Gracias a la productora, a todo el equipo. Sois estupendos, he aprendido mucho de vosotros”, expresaba Santana.

El equipo de 'Socialité'. Mediaset

“Gracias María [Verdoy] por estar a mi lado. Me has hecho el trabajo mucho más fácil. Y lo más importante, gracias a vosotros, los que estáis en casa. Sin vosotros, no hubiera sido posible. Nos veremos en otro lugar, sin duda. Gracias Socialité”, concluía el presentador.

Tras otro emotivo vídeo en el que se plasmaba la labor del programa y cómo han realizado cada escaleta del espacio durante estos años, el programa concluía con un vídeo de Aran Santos dejando el micrófono con el logo de Socialité en el suelo, para abandonar después los estudios del formato junto con otros dos redactores.

"Me siento muy agradecida por esta aventura. Espero haber estado un poquito a la altura. He tenido un compañero de baile increíble [Santana]. Hoy se termina un programa que ha hecho historia de la televisión y las historias se hacen andando. Así que toca reconocer a los que hicieron esos primeros pasos, un equipo con ganas, esencia y talento, que creó un universo único y libre. Como dijo una gran presentadora de este plató: gracias por acogernos y gracias por todo", declaraba Verdoy.

Se cierra así una etapa con la que Telecinco abandona los formatos en directo por las mañanas de sus fines de semana. La cadena ha optado por no darle un relevo a Socialité, al menos durante su etapa estival.