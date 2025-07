Alba Carrillo defiende a Georgina de las críticas por su vestimenta en Fátima: "¿Queréis que lleve un burka?"

Georgina Rodríguez no deja de estar en el foco de la polémica. La empresaria ha causado un revuelo por su reciente visita al Santuario de Fátima, en Portugal. Abiertamente católica, la modelo ha generado críticas por el atuendo que ha elegido para mostrar sus respetos a la Virgen.

La empresaria acudió a la parroquia vestida con un atuendo muy ajustado de color azul empolvado de Óscar de la Renta. Una vestimenta que era más recatada que los habituales outfits de la de Jaca, pero que no ha evitado los comentarios sobre si era apropiado para ir a misa.

Sus fotos dentro del santuario han generado todo tipo de comentarios negativos, dado que también se la vio posando con una gorra, elemento que suele pedirse que se retire a la hora de entrar en un templo cristiano. De la misma manera, se ha criticado que haya llevado los hombros descubiertos dentro de la iglesia.

En D Corazón, este sábado 26 de julio, se ha abierto el debate. Anne Igartiburu lo comenzaba señalando que “el deporte nacional es criticar”. Sin embargo, Marta Bolonio sí que consideraba que era “inadmisible” que la modelo entrase dentro del templo con un gorro.

“Con el calor que hace, chica, ella entrará a ver a su dios como quiera”, le interrumpió Alba Carrillo de forma bastante beligerante, convirtiéndose en uno de los rostros que defendía el atuendo de la de Jaca.

Marta Bolonio y Alba Carrillo en 'D Corazón'. RTVE

“Lo que agradecemos de todos los templos es que siempre hace fresquito. Así que lo de la gorra no le hacía falta”, replicaba Bolonio. “A lo mejor estaba despeinada”, señalaba Alberto Guzmán. Javier de Hoyos le preguntaba a la colaboradora por qué no debía entrar a una iglesia con una gorra. “No debes ir con la cabeza cubierta”, señalaba Bolonio.

“Igual que no puedes ir con los hombros destapados. Aunque es verdad que la Iglesia se está relajando”, añadía la contertulia. Arnau Martínez recordaba que la institución religiosa suele ser más laxa con los sombreros en la cabeza durante las bodas, dado que se suelen usar tanto sombreros de esmoquin en ellos como pamelas y tocados en ellas. “Ahí sí que no dicen nada”, apostillaba Carrillo.

Alberto Guzmán y Alba Carrillo en 'D Corazón'. RTVE

Arnau tiraba de hemeroteca y señalaba que la Iglesia sólo pide acudir a los templos con “decoro y modestia”. “Te puedes poner una gorra”, añadía el colaborador. “Además, una gorra es muy modesta, la llevamos todos”, agregaba la modelo. Alberto Guzmán señalaba que “los domingueros del turisteo” entraban justo de esa manera a las iglesias.

“Haga lo que haga, levanta críticas a su paso”, opinaba Marina Bernal, quien consideraba que el atuendo de Georgina era “su manera de mostrar respeto”. “Dentro de su estilo, lo ha hecho”, defendía. Bolonio recordaba cómo Georgina sí que se ha adaptado a los códigos de vestimenta de Arabia Saudí, donde reside con Cristiano Ronaldo.

“¿Y en Portugal no puede?”, preguntaba Bolonio. “Pero, qué queréis. ¿Que se ponga un burka? Es que no entiendo. Debe ser al revés, hay que occidentalizarse en ese tipo de cosas y no taparnos más”, declaraba Alba Carrillo.