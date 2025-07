Rosario Mohedano vuelve a Telecinco después de 11 años: el programa que ha elegido para su regreso

Mañana sábado Fiesta arranca una nueva etapa veraniega, en la que Emma García se toma vacaciones y deja el programa en manos de César Muñoz, Àlex Blanquer y Terelu Campos. El propio César ha visitado esta tarde el plató de Tardear para invitar a todos los espectadores a conectarse al programa, y ha desvelado algunas novedades.

Así, se han adelantado dos bombazos que tienen preparados: “la reaparición de Rosario Mohedano y Kiko Jiménez respondiendo a todos sus frentes”. Esto resulta especialmente llamativo si se tiene en cuenta que Rosario lleva 11 años alejada de Mediaset, grupo audiovisual en el que trabajó de colaboradora de diferentes formatos.

Según adelanta Poco Pasa TV, la reaparición de Rosario no será en calidad de personaje de la prensa del corazón, sino como artista. En concreto, llevará a cabo una actuación junto a su amiga Amor Romeira.

Rosario fue concursante de Gran Hermano VIP a mediados de la década de 2000, y luego fue una habitual en ¡Qué tiempo tan feliz!, y se prestaba al juego de Sálvame en sus inicios. Sin embargo, el programa comenzó a ser muy crítico con ella, lo que le hizo alejarse por completo de Telecinco a partir de 2013. “Rechazo trabajos en esa cadena casi todas las semanas”, llegaría a asegurar.

Ella y su esposo demandaron a La Fábrica de la Tele, la productora de Sálvame, por mostrar la ficha policial de él, Adrián Fernández. Algo que se resolvió a favor del matrimonio, y que se resolvió con un acuerdo económico en 2022

Rosario ha hablado muchas veces del daño que le hizo Sálvame, tanto a través de sus redes sociales como en entrevistas. En marzo de 2024 visitó Y ahora, Sonsoles, y allí dijo: “Vosotros estáis en Antena 3 y es maravilloso, pero yo fui machacada durante mucho tiempo en otra cadena de televisión y fue muy duro. Fue muy injusto, tuve que aguantar mucho”.

“La impotencia me podría haber llevado por otros derroteros, pero me concentré en mi realidad, en la música y en lo que quería dejar”, aseguró entonces a la presentadora. Y añadió: “Siempre me he dejado conocer, ese ha sido mi mayor defensa. Porque, al conocerme, ya no me podían hacer tanto daño. Pero me hicieron mucho daño. Fue una época muy, muy complicada”.

Ahora falta por comprobar si su vuelta a Telecinco es solo como cantante invitada, o si llega a Fiesta dispuesta, al menos, a echar el verano junto al nuevo trío de presentadores.