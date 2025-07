Alejandra Rubio abre la puerta a trabajar más en redes sociales: “A veces me lo planteo, pero me cuesta”

Alejandra Rubio y su pareja Carlo Costanzia han estado estos días con la familia de ambos, eso sí, por separado. Algo que se ha conocido por las redes sociales de Mar Flores, suegra de Alejandra, y porque la prensa les vio cenando con Terelu Campos.

Y de esto le han preguntado en Vamos a ver en la entrega emitida hoy. “Lo primero que has hecho es cenar con tu madre”, le apuntaban. “Claro que sí, como siempre, es que no es nada de otro mundo”, admitía Rubio.

Los colaboradores reflexionaban si exponía más su vida en redes con Mar Flores que con la suya propia, citando una publicación de la modelo. “¿Y esa es mi culpa? Yo no subo nada con nadie. Solo mis cosas, mío y de nadie más”, sentenciaba Rubio.

En el plató han deslizado que, lo que todavía está pendiente, es que se produzca una cena entre Terelu Campos y Mar Flores, quienes no se habrían conocido todavía. “Cuando más forcéis las cosas, peor. Las cosas salen de forma natural”, defendía Alejandra al respecto.

Omar Suárez preguntaba si tiene miedo a que se produzca ese encuentro y que luego su madre o su tía lo aireasen en un plató. “No es verdad. Yo he compartido mi vida con todos, siempre estoy con mi madre, con mi padre, con mi hermano”, afirmaba.

Alejandra Rubio en 'Vamos a ver'.

“Muestro lo que me apetece”, insistía Alejandra. “Si mostrara más y fuese más natural tendría más trabajo en redes sociales. Y no hago ese tipo de cosas, como decir dónde estoy”. “A veces me lo planteo y a veces es algo que funciona, y me cuesta de momento”, terminaba diciendo.

Al ser preguntada por sus vacaciones, Alejandra reveló que “todos los años” suele ir con su madre a Málaga, aunque, de momento, no han hablado al respecto. Y al ser preguntada sobre si disfruta más en Málaga o en Ibiza, la colaboradora televisiva se mostró confusa.

“¿Por qué me hacéis esa pregunta?”, exclamaba. Y añadía: “No tiene nada que ver. Para mí Málaga tiene algo especial”. Sus compañeros definieron el verano de Alejandra como el momento en el que se lo está “planteando todo”. “Y ahora dices que en redes sociales tienes que empezar a ganar dinero”, le insistieron, sobre sus propias palabras.