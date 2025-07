Paul Thin, segundo finalista de 'OT 2023', sorprende con un nuevo proyecto profesional en RTVE: "Verano divulgador"

La nueva edición de Operación Triunfo está a la vuelta de la esquina. El talent show regresará a Prime Video el próximo mes de septiembre, mientras que la hornada de 2023, la primera que se emitió en la plataforma de Amazon, va definiendo su camino profesional.

Y, aunque todos se están enfocando en sacar una carrera musical adelante, algunos de los concursantes de OT 2023 están probando suerte en otros medios. Sin ir más lejos, Juanjo Bona será concursante de MasterChef Celebrity y ya se encuentra en plenas grabaciones. Hace unos meses, los espectadores pudieron ver el debut de Martin Urrutia como actor en Mariliendre, disponible en Atresplayer.

Pero este verano también trae nuevos proyectos para el segundo finalista de la pasada temporada del concurso, Paul Thin. Tras lanzar el EP Spawnpoint y el disco Reboot, el granadino se une a la plantilla estival de Podría ser peor, programa juvenil de Radio Nacional de España.

El espacio pronto desaparecerá de la parrilla de la emisora pública, dentro de la profunda renovación que sufrirá la cadena en el curso 2025-2026, pero Thin ha encontrado un pequeño hueco en el que divulgar sobre música estos meses. El cantante colaborará en el programa que presenta David Asensio hasta el 25 de agosto.

"Este verano, estoy en Podría ser peor charlando un poco de música. Verano de Paul divulgador", explicaba el de Armilla (Granada), aclarando que su sección podrá escucharse cada lunes a eso de las 00:30 horas. El joven de 22 años debutó el pasado lunes hablando de "música para procrastinar".

Este verano estoy en @podriaserpeorrn charlando un poco de música. Verano de paul divulgador 🫡



Esta semana: Música para procrastinar.



Podéis escucharlo por aquí:https://t.co/bgGlYtcUUJ — PaulThin (@PaulSThin) July 22, 2025

En los últimos 'coletazos' del programa de RNE, estarán presentes influencers como Alexsinos, y rostros conocidos de la casa, como Germán González o Ignacio Guio. Ambos fueron colaboradores de La familia de la tele. En el caso de González, este verano se le ve en pantalla en Pasa sin llamar, en las noches de los sábados de La 2.

Hace unas semanas, Paul Thin se vio en el centro de la polémica por sus declaraciones en una entrevista a El País. El artista, abiertamente bisexual, aseguró: "Ahora que soy un personaje público, se nota mucho más la bifobia".

Unas palabras que fueron sacadas de contexto por el intenso fandom del formato que produce Gestmusic. Paul acabó por estallar en redes: "Casi 4 años en antidepresivos llevo. Pero luego intentar no esconder mis traumas e inseguridades es hacerme la víctima. Hablar sobre mi relación con mi propia sexualidad, mis emociones y mis recuerdos es hacer queerbaiting".

"Hay días en los que a uno no le apetece callar. Igualmente, yo mi vida la seguiré haciendo, a mi bola, conmigo mismo como referencia. Me va bien, e intento que me la pele todo. Hay días que me la pela menos esto pero generalmente me da igual. Yo por mi parte, sigo a lo mío", afirmó el andaluz.