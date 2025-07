Montoya pone fecha a su reaparición lejos de Telecinco y sus padres ofrecerán una entrevista en '¡De Viernes!'

Montoya anunciaba hace unos días su retiro de la televisión, pero eso no ha significado que las cámaras dejen de interesarse por él. Tanto es así que Tardear ha cazado al sevillano montándose en el coche, en unas imágenes que se han ofrecido este jueves.

“Agradecido enorme porque estéis aquí, que en Utrera hace mucho calor”, decía el finalista de Supervivientes al programa de las tardes de Telecinco. En su breve conversación con Álex Álvarez afirmó que “la música para mí es un método de escape y felicidad”, y que sus planes para estos mes consisten en “disfrutar el verano y retomar todas las cositas”.

En el plató, Belén Rodríguez valoraba la intervención. “Lo ha hecho muy bien. Ha reaparecido cuando ha considerado necesario, con sus fans, que son los que le han votado y a los que se debe”, exponía la colaboradora. Y añadió que, tras hablar con sus seguidores, ya lo ha hecho con los compañeros de la prensa.

“Y creo que cuando esté mejor hará una entrevista para esta casa, en algún programa para contentar a todos. Lo ha hecho muy bien y no ha sacado un duro”, finalizaba Rodríguez. Sin embargo, pronto tuvo que tragarse sus palabras.

Álex Álvarez entró en el programa en directo, y desveló la fecha en la que Montoya volverá a la vida pública: “Te voy a dar una exclusiva muy importante. Y es que Montoya me ha contado cuando va a reaparecer públicamente. Va a ser este sábado, no en televisión, va a ser en La velada del año con Ibai Llanos, aquí en La Cartuja”

Montoya y Belén Rodríguez en imágenes de 'Tardear'.

Así, Álvarez recordó que es la vuelta de Montoya a la primera plana un mes después de la final de Supervivientes. Y estará en La velada “no sabemos de qué forma, si con una actuación o invitado especial”.

“Desdigo todo lo que he dicho”, se escuchaba a Belén Rodríguez decir. Y luego lo repetía en alto: “Borro todo lo que he dicho. Ya no me parece que haya hecho tan bien las cosas”.

A continuación, Carmen Alcayde también entró en el programa a través de videollamada en calidad de “presidenta del club de fans de Montoya”. “Él quiere estar donde está feliz. Y la tele o no la tele aún no lo sabe”, aseguró. Avanzó que el andaluz “tiene muchos proyectos, muchas cosas de publicidad” y señaló que “no tiene nada en contra de Telecinco”.

Y si, de momento, no ha vuelto a Mediaset es porque “prioriza su salud mental, sigue en tratamiento y va poquito a poco”. “Le han ofrecido muchísimo dinero por sentarse y él prioriza estar bien del todo”, remató.

¡De Viernes!

Poco después de que se emitiese el bloque de Tardear en el que ha sucedido todo esto, Telecinco hacía un anuncio. Los padres de Montoya protagonizan el Scoop de la semana en el programa ¡De Viernes!.

Según adelanta la cadena, van a contar en exclusiva el infierno que han vivido con su hijo desde que salió de Supervivientes. Luisa y Juan Carlos narrarán que su estado emocional se deterioró hasta el punto de necesitar atención médica urgente y que ellos han estado a su lado en todo momento.