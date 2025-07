El poliamor protagoniza un encuentro inolvidable en 'First Dates': "No me cierro puertas" Telecinco

Este miércoles 23 de julio, el restaurante de Carlos Sobera vuelve a ser el escenario de una noche llena de emociones, risas y búsqueda del amor en Telecinco. Tres parejas de solteros se han reunido una vez más para vivir encuentros únicos en First Dates Summer Resort.

Entre los protagonistas de la noche destaca Hachi, una joven de 26 años, que no solo está en este espacio en busca del amor, sino también de una oportunidad laboral que le permita dar un giro a su vida. Su nombre, con un toque fuera de lo común, está inspirado en un anime japonés y significa “ocho” o “abeja”.

Hachi ha mantenido una profunda conversación con el presentador antes de que llegara su cita. Durante ese momento íntimo, se ha abierto en canal, revelando detalles de su vida privada: es una mujer transexual y hasta este mismo año no se lo había contado a su familia. Además, ha afirmado sentirse muy bien consigo misma, con la esperanza de que mejore todavía más cuando inicie el tratamiento.

Hachi, soltera de 'First Dates Summer Resort'. Telecinco

La persona que puede llegar a conquistar su corazón tiene que tener sus mismas aficiones porque, según ella, es muy "friki". Aunque las relaciones que ha mantenido la sevillana siempre han sido a distancia, se considera bisexual y ha asegurado que busca "lo mismo que siempre".

Con una apariencia extravagante entraba Elliot por la puerta de First Dates Summer Resort para encontrarse con su cita. "Tengo una relación poliamorosa con un chico y tengo también otro vínculo", ha explicado el soltero. Una confesión que no ha perjudicado la velada con Hachi, puesto que ella también se ha definido como "poliamorosa" y ha asegurado "no cerrarse puertas".

Cita de Hachi y Elliot en 'First Dates Summer Resort' Telecinco

Una conexión inmediata que surge de la cantidad de experiencias que tienen en común los protagonistas de la cena. El respeto y la admiración han reinado en este encuentro, sobre todo, después de que Elliot desvelara el pasado tan complicado al que tuvo que hacer frente durante su infancia.

"Siempre he sido la niña machorra, rara y masculina, siempre se han metido conmigo y me han hecho bullying", ha confesado el estudiante de integración social. Un testimonio que ha lamentado su cita, a la vez que ha alabado su entereza de salir adelante: "Admiro la trayectoria de Elliot, de probar todo a ver si encajaba en alguno de los moldes hasta que ha encontrado el suyo".

Elliot, soltero de 'First Dates Summer Resort'. Telecinco

La química entre ambos ha sido palpable durante el "momento karaoke", donde Hachi ha tomado la iniciativa interpretando un tema que narraba una historia romántica. Y cuando parecía que Cupido había lanzado la flecha en la dirección correcta, la soltera ha quitado toda ilusión: "Soy bastante mimosa y con Elliot no he sentido la necesidad de acariciarle la pierna o darle dos golpecitos en el hombro".

Cuando llegó el esperado momento de decidir sobre una segunda cita, la sinceridad se adueñó del ambiente. Elliot, convencido de una conexión imparable durante la velada, expresó su entusiasmo por seguir conociendo a Hachi: "Yo diría que sí, porque creo que nos hemos entendido muy bien y creo que nos deberíamos entender mejor".

La decepción llegó con la respuesta de Hachi, que al contrario de lo que esperaba el soltero, renunció a la oferta del programa: "No tendría una segunda cita con Elliot, porque no eres lo que estoy buscando en una pareja. Me encanta el rollo que tienes, pero soy más sencilla". Un giro inesperado que dio fin al encuentro entre ambos protagonistas.