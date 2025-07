Glòria Serra define su labor de presentadora en ‘Equipo de investigación’ como “un personaje”: “Lo creamos así”

La actriz Leonor Lavado fue la invitada del tramo final de Y ahora, Sonsoles de este martes. Allí explicó cómo se dio a conocer con un vídeo de imitaciones para el que estudió “como si fuesen unas oposiciones”, y donde emulaba a personas famosas que iban desde Alaska a Glòria Serra.

Y, precisamente, la propia Glória Serra, a la que ya ha imitado en programas de televisión, intervino en la charla a través de una videollamada. Tras ver un vídeo con algunas de las recreaciones de Leonor, Sonsoles Ónega destacó que “la imitas también en los gestos”.

“Yo no es que imite la voz por un lado, y por otra el gesto. En nuestra propia cara están nuestros gestos y nuestro voz”, apuntaba la artista andaluza. Y, en concreto, de la presentadora de Equipo de investigación destacó que “tiene una forma de transmitir con las palabras que tienes que mirar a la pantalla. Tiene un peso y un empaque en la voz”.

“Son muchos años, Leonor”, le reconocía Serra. “Hay algo innato, Glória, con las palabras transmites sensaciones. Dices ‘grande’ y te lo imaginas enorme”, valoraba la actriz.

Glória Serra quiso entonces hacer una aclaración: “Leonor en realidad no me imita a mí. La que estáis escuchando la Gloria que soy la real. No soy ese personaje tan pausado y empacado, ese es un personaje que es la presentadora de Equipo de investigación”.

Glória Serra en 'Equipo de investigación'.

Así, aseguró que ella no es como ese “personaje” que lo sabe todo. “Lo creamos así, para que la gente se quedase lo más enganchada posible”, apuntaba, y recordándole a Sonsoles Ónega el trabajo que cuesta retener a los espectadores.

“Y me parece más difícil porque ella lo que imita es casi un personaje de ficción. Y no queda impostado el impostado que yo ya hago”, añadía, sobre el trabajo que realiza Leonor Lavado cuando la imita.

“Es una suerte tremenda, te puedes ir de vacaciones tres años y ella se queda presentando”, proponía Ónega. “Oye qué idea”, reconocía Serra, recogiendo el guante. “Compartimos el sueldo, Glória”, proponía Lavado. “No te vas a hacer millonaria, ya te lo digo, si lo tenemos que pedir”, terminaba por decir la conductora de Equipo de investigación.

Hay que destacar que en 2020, Glória Serra, en una entrevista con BLUPER, ya destacó el trabajo de Lavado como imitadora. “El primero que me imitó fue Carlos Latre, yo pensé que después de eso ya me podía morir. Luego llegó José Mota y casi me desmayo de la impresión. Y Leonor Lavado, que también me imita estupendamente pero ¡tenemos pocas imitadoras mujeres!”. “Dicho esto, a mí me parece muy divertido que me imite la gente a pie de calle, que alguien que quiera contarle a otra algo y me imite a mí me parece divertidísimo, es gratificante haberme metido en la vida cotidiana de la gente”, afirmó también la presentadora a este medio.