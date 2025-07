Alberto, último novio de Michu, se abre en canal en ‘Tardear’: “Se han dicho cosas que no son verdad”

Tamara, la hermana de Michu, parece haberle cogido gusto a la televisión y ha realizado varias intervenciones desde que la joven andaluza falleciera hace dos semanas. Ella ha dibujado una relación idílica con su hermana y su sobrina, hija de Michu y José Fernando Ortega (hijo de Ortega Cano), pero hay voces que aseguran que esto no era así en absoluto.

Una de esas personas es Alberto, quien ha ido hoy a Tardear. Alberto fue la última pareja de Michu, y estuvieron un año y medio, desde principios de 2023 hasta mediados de 2024. Aseguró estar en el programa “sobre todo por el honor de Michu”. Y es que la familia de ella están diciendo “barbaridades” que él quería puntualizar.

“Se han dicho cosas que no son verdad cuando hay una persona que está fallecida”, lamentaba Alberto a su llegada. Así, aseguró que cuando estaban juntos, Michu tenía “mucho distanciamiento” con su familia, pues cada uno tenía su trabajo.

“Viendo lo que ha dicho Tamara en los programas, ha dado a ver que ha estado pendiente de la niña y de su hermana ay es mentira, que yo he estado delante. Michu ha estado con necesidades y yo he estado como persona (para ayudarla)”.

Así, enumeró que él apoyó a la fallecida “cuando se ponía mala” y le llamaba pidiéndole ayuda, “o cuando tenía una discusión”. De Tamara, su excuñada, aseguró que “ella quería ser famosa”. E instaba a Michu a que hablase mal de los Ortega, “porque supuestamente nunca la han ayudado económicamente”.

Alberto, en 'Tardear', junto a una imagen de Tamara.

A Alberto le preguntaron si Tamara tenía “celos” de Michu por esa atención mediática. “Total”, confirmaba el invitado. De hecho, la difunta le pedía que a Tamara “le hablase lo menos posible para que no tenga tanta información de nadie, ni de mi vida” ni de nada. Eso implicaba no contarle si se iban de viaje o al cine, porque “no nos dejaban nunca ir solos, tenían un protagonismo que tenían que ir ellas” (Tamara e Inmaculada, madre de Michu).

“A veces le pedía a su madre que le ayudase económicamente, y yo le he llenado la nevera”, seguía narrando Alberto. Incluso aseguró que Inmaculada le pedía a Michu dinero del que José Fernando Ortega le pasaba como pensión por la hija en común.

Una de las preguntas clave a Alberto fue que con quién habría deseado Michu que se quedase su hija Rocío el día que ella faltase. Y él aseguró que le contaba “que había hablado con Ana María Aldón para dejarle la niña a la familia Ortega”. Y de la diseñadora ha destacado que “le ayudaba muchísimo, le traía ropa para la niña”. “Le ayudaban más las amigas que su madre y su hermana”, insistió Alberto.

También le preguntaron al invitado por la relación de Michu y Gloria Camila Ortega, aunque se sabe que en aquella época no tenían mucho contacto. “Es su tía. Pero cuando yo he estado conviviendo, tenía un poquito más de apoyo por los Ortega, pero no se han volcado al 100% con ella”.

Alberto también aseguró que es “una milonga” que Tamara y su madre tengan una relación idílica con la pequeña Rocío. Y ha destacado cómo cuando era pareja de Michu él ha tenido que llevar a la pequeña Rocío, por ejemplo, al médico, porque la familia no podía hacerse cargo. “Pero no entiendo esta rivalidad cuando no se pueden hacer cargo de esa niña cuando están trabajando”, sentenció.

Así, Alberto es partidario de que cuide de Rocío su familia paterna: “Desde mi punto de vida, creo que esa niña se merece algo mejor, una educación mejor y estar rodeada de familia que realmente la quiere, no por la manipulación”.