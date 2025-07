Iker Casillas planta cara a 'Tardear': "Me habéis sacado 25 mujeres desde que me separé y no habéis dado ni una"

Desde que saltó la exclusiva de un nuevo amorío de Iker Casillas, la identidad de la afortunada que, supuestamente, ha conquistado el corazón del exfutbolista está en el punto de mira. En la tarde de este lunes, 21 de julio, el paparazzi Sergio Garrido confirmó al programa de las tardes de Telecino que existían imágenes comprometedoras durante sus vacaciones en Colombia.

Una lista de mujeres, por lo menos cuatro, con las que Casillas ha coincidido en su viaje a Latinoamérica. Leticia Requejo contó el vínculo que mantenía con una chica española, que no le niega la información emitida en la última entrega de Tardear. Sin embargo, han salido a la luz nuevas historias con una amiga de Gloria Camila y también con Juliana Pantoja.

La periodista ha podido hablar directamente con el protagonista de este escándalo, que ha confesado su enfado por ser noticia. Además, ha confirmado que actualmente está soltero y que "puede hacer lo que le dé la gana", después de desmentir los rumores sobre una posible relación con la Pantoja colombiana. Uno de los detalles que ha tenido en cuenta la colaboradora de Telecinco es que no le ha negado el acercamiento con la chica española.

"Sí, me voy de viaje, como cualquier persona. Pero lo hago con amigos y amigas, porque lo que no voy a hacer es irme con cuatro vacas, cuatro mapaches y seis koalas", le ha respondido Iker Casillas en uno de los mensajes que ha intercambiado con Requejo.

A lo largo de la tarde, el que fue portero del Real Madrid ha vuelto a ponerse en contacto con la tertuliana, que ha leído textualmente la conversación. "Estoy absolutamente harto. Yo no quiero ser parte de esto, ni de la farándula. Lo único que os pido es que me dejéis en paz. Estoy soltero y hago lo que me dé la gana, a ver si entendemos las cosas", comunicaba.

"Me habéis sacado veinticinco mujeres desde que me separé y no habéis dado ni una", ha asegurado el exfutbolista. Ante esta "pullita", los presentadores del programa le han respondido con un toque de humor: "Con todo el cariño que le tengo...Iker, tú estás soltero y a nosotros nos va un salseo no sabes cuánto".

Iker Casillas se pronuncia en 'Tardear'. Telecinco

"¿Cómo hacemos que conviva tu soltería con nuestras ansias de salseo?", le ha preguntado Frank Blanco entre risas para finalizar con el tema.