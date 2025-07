Cómo Tamara pasó a ser Yurena: así ha contado su conflicto por el nombre con la cantante de boleros

La serie Superestar de Netflix ha logrado poner de actualidad aquel fenómeno del año 2000 que se conoció como Tamarismo, donde la televisión y la industria musical se dieron la mano de una manera muy particular.

Todo giraba alrededor de una cantante vasca Tamara, quien comenzó como una secundaria en televisión, como novia de Paco Porras, y acabó robándose el foco. Y entre visita a Crónicas Marcianas y entrevista para Ahora de Antena 3, Tamara (nombre artístico de María del Mar Cuena Seisdedos) lanzó al mercado discos como el single A por ti y el LP Superestar.

Sin embargo, María del Mar dejó de ser conocida como Tamara por una cuestión de derechos. En la serie recrean este momento de una manera deliciosamente surrealista. Ella está hablando con Paco Porras, y le dice: “Cuando tenía ocho años le dije (a mi madre): cuando sea cantante y famosa me llamaré Tamara o Mecano. Ella me dijo: llámate Tamara mejor, porque Mecano es de otro y te lo pueden quitar”.

Efectivamente, Tamara, que ya había sacado un primer disco en los 90 con ese nombre artístico, se encontró con que una cantante sevillana había lanzado un álbum con el mismo nombre artístico. “Ahora resulta que hay una niña que canta boleros que se llama como yo. Y sus abogados quieren quitármelo todo, el disco, la gira todo”, lamenta el personaje en la serie.

“Ya se han cansado y no nos dejan tener ni nombre. A mí la verdad es que ya no se me ocurre ninguno”, termina por decir el personaje que interpreta Ingrid García-Jonsson.

Yurena en un posado del documental 'Sigo siendo la misma'. Carla Oset Netflix

Cuando esto sucedió, las cámaras de televisión entrevistaron a Tamara. Y ella explicó: “Alegan que ella tiene el derecho a llamarse artísticamente Tamara porque lleva más tiempo que yo. Ellos piden que el juez me quite el derecho de usar el nombre. No me han ofrecido nada, pero te digo que yo no tengo precio”.

Cuena cuenta que en 1993 ya lanzó un primer disco con el nombre de Tamara, que incluía la versión primigenia de A por ti. Tirando de YouTube, también se puede comprobar cómo Tamara Varcárcel, la cantante de boleros, ya era presentada como Tamara a secas cuando actuaba en Canal Sur allá por 1996.

En el año 2021, durante su participación en Ven a cenar conmigo, Yurena recordaría: “En el año 2001, la chica que canta boleros me demandó y me encuentro con una demanda cuando el nombre está registrado y es mío. Yo decidí renunciar al nombre que era mío y por antigüedad, por tanto se lo regalé”, aseguró entonces.

En otras ocasiones, la ahora conocida como Yurena ha contado que ella “mató a Tamara” para convertirse en la artista que es hoy. Cuando comenzó a llamarse Yurena en 2005, un lustro después del No cambié (y tras un breve paréntesis que fue Ámbar, nombre que tampoco pudo usar por derechos), la cantante vasca cambió de estilo musical. Tras haber hecho pop electrónico con compositores habituales de Alaska, Yurena lanzó Vuelvo, que encajaría en lo que se llamaba canción ligera.

Tamara, en el programa 'Fiesta'.

Yurena acabó abandonando la música para centrarse en su faceta de empresaria con un bar nocturno, y luego regresó a la canción con un nuevo sonido más dance, con el que ha dejado canciones como Go, Everynight o Around the world.