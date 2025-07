Un soltero de 34 años de Barcelona rechaza a su cita en 'Fist Dates' por su físico: "Ni pagando me acostaría con él"

Una entrega más en Fist Dates Summer Resort. El restaurante más icónico de la pequeña pantalla estrenaba una vez más a los solteros en búsqueda del amor.

De esta manera, el presentador Carlos Sobrera daría la bienvenida a un joven muy particular. "Solo me he enamorado una vez. Tuve una relación de cuatro años y desde entonces no me he permitido tener una relación a ese nivel. Tampoco le he puesto empeño, no ha sido una prioridad", confesaba Ernest, de 32 años.

Tal y como detalló el joven, busca a una persona que contraste y que "me pueda coger con un brazo". "Me gustan los hombres más mayores que yo. Abascal me parece bastante 'potentorro'. Está bastante golosín", detalló.

Ernest. 'First Dates'.

El equipo de Fist Dates le había preparado una cita con Jon, un administrador de fincas de Barcelona. "Todos me describen como un dios griego", señalaba ante las cámaras. Aunque, en un principio, el catalán encajaba a la perfección en los requisitos de Ernest, para Jon no era lo que estaba buscando.

Jon. 'First Dates'.

"Me pensaba que era una broma o el amigo de mi cita, que lo habían hecho para verme la cara. Parecía la bruja piruja", señalaba antes de entrar a su cita.

Aunque la primera impresión no fue buena, no dudó ni un momento en entrar al restaurante para enfrentarse a su primera cita con Ernest.

Durante la cita, los solteros compartieron detalles sobre su historial amoroso. "He tenido solo tres parejas", decía Jon. Mientras que Ernest no se cortó y confesó que para él solo había sido una. "¡Qué pocas!", contestaba el catalán.

Los nervios se dejaban sentir en el ambiente, pero el valenciano lo tenía claro: "Me ha dado mucha confianza desde el primer momento", decía.

Los solteros durante su cita. 'First Dates'.

El encanto de Ernest se dejaba sentir. "Todo ha sido positivo. Es un tío muy carismático", señalaba. Pero para el catalán, la velada fue totalmente diferente. "No me gustaría herirle, pero cuando le he visto...", decía mostrando su desacuerdo.

El punto más álgido de la velada llegó cuando Jon se levantó para demostrar a su cita sus dotes artísticas. "Ha sido una fantasía. Tendría con él una segunda física", expresaba el valenciano. Sin embargo, no fue lo mismo para el catalán. "Es lo opuesto a lo que me podría atraer de este mundo. Ni pagando me acostaría con él", zanjaba Jon, sin rodeos, sobre su cita en First Dates.