Montoya, no se contiene y se despide de la televisión: "Se hizo eco de un sufrimiento y mi cabeza ha dicho 'basta'"

Montoya, uno de los concursantes más entrañables de La isla de las Tentaciones y Supervivientes 2025, ha reaparecido ante sus seguidores después de un mes alejado de televisión.

Después de varios meses de exposición mediática, por la que decidió alejarse de los focos, el sevillano ha anunciado su retiro de la televisión afectado por la presión, los comentarios y el desgaste emocional que ha acumulado durante los últimos meses.

"Te mentiría si te dijera que estoy como ese chico que entró en Honduras radiante de felicidad, porque al final el cariño ha sido mi cura. Pero es que es verdad que estoy mejor", confesaba a sus seguidores a través de un vídeo de TikTok.

Tras el éxito de su paso por La isla de las tentaciones, Montoya puso rumbo a Honduras con la intención de sanar y empezar de cero. Pero según él mismo explica, lo que encontró fue todo lo contrario.

"Yo entré en Honduras y era mi cura. Siempre lo he dicho. Entré perdonando, abriéndome, a todo el mundo, a todos los integrantes. Volver a revivir un debate donde el porqué tampoco se explicó... Al igual que el porqué se había viralizado mundialmente. Porque yo quería nada más meterme en una cueva, que se emitiera eso, pasar y volver", dijo.

Montoya se refería al momento más difícil de su vida: su ruptura con Anita Williams en directo y la traición amorosa que vivió frente a toda España.

Sin embargo, asegura que volver a revivirlo en plató fue lo que le hizo tocar fondo. "Me he enamorado de una persona. Evidentemente que se haga eco el mundo, sobre todo de un sufrimiento", señaló.

@jose_carlosmontoya No podría pasar página sin daros las gracias por todo vuestro apoyo. Y como diría la gran María Jiménez: “Se acabó... y ahora ya, mi mundo es otro”. ♬ Movie/Tension/Thriller/Cinematic(1589217) - Seiten Taisei

Visiblemente afectado, el sevillano comentó el verdadero motivo: "He tenido que parar, porque, como bien dije, todo no vale. Mi cabeza ha dicho 'basta'", confesó.

A diferencia de otros de sus compañeros, que han aprovechado su salida de Supervivientes para recorrer los platós de televisión, Montoya optó por desaparecer. Se alejó por completo durante un mes y se volcó en su recuperación personal.

"Puedo sonar cansino de tanto repetir las cosas, pero creo que es la realidad que siempre he ido contando. Lo que me pasó le ha podido pasar a miles de personas. A todo el mundo le ponen los cuernos, pero lo que no suele pasar es que se haga viral", señaló.

A pesar de "haber sufrido" por aquel episodio, confiesa que lo llevó a su terreno: al humor. En su mensaje también quiso agradecer el apoyo recibido durante este tiempo. "Gracias al equipo de profesionales. A mi psicólogo, terapeuta, al gimnasio y, sobre todo, a mi familia", aseguró.