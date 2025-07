Iker Jiménez, a corazón abierto en el cierre de 'Cuarto Milenio': "Sería más beneficioso no darle tanta importancia a esto"

"Nuestra nave ha llegado a puerto". Así comenzaba Iker Jiménez el último cierre de la temporada de Cuarto Milenio, la vigésima desde que en 2005 desembarcase en Cuatro. "Veinte temporadas, se dice pronto. Quién me iba a decir que podría hacer veinte veces este comentario de fin de temporada", señalaba el presentador.

En el monólogo de fin de curso 2024-2025, Jiménez desvelaba "cosas internas" de su trabajo, no solo como conductor, sino como director del programa de Mediaset. "Este mismo comentario, si no ocurre un cataclismo, lo estaré yo viendo en mi casa y estaré con el móvil, en conexión con Diego [Marañón], Juan Berrueta y Camilo [Rey]", explicó.

"Lo pienso a veces y es complicado", reconoció Iker, haciendo una comparación con el mundo del fútbol: "[A final de temporada], estás en rodaje total, pero también hay mucho acumulado ya". "No hay muchos presentadores o directores que estén el domingo viendo su propio programa, y en el chat comentando: 'Esta música, no. Este plano, no. Este copy, no".

El vasco también es de destacar lo positivo: "Y también, ojo, 'esto está bien'. O 'bravo, chicos'. No todo va a ser malo". Además, reflexionaba sobre el 'hermano' de Cuarto Milenio, Horizonte, que la semana pasada finalizó un curso convulso tras polémicas como las de la cobertura de la DANA: "La televisión tiene esa inmediatez y nos ha regalado Horizonte, que es otra cosa".

"Hemos intentado surfearlo lo mejor posible. Que menudo año para Horizonte, ¿eh?", expresaba el comunicador del grupo de Fuencarral. "Les voy a confesar una conversación que tuve sobre lo que significaba ser productor de televisión. Y les aseguro que sería mucho más beneficioso no darle tanta importancia a esto", reconocía.

Iker Jiménez, presentador de 'Cuarto Milenio'. Mediaset España

Por otro lado, Iker sacó pecho de cómo el espacio ha sabido evolucionar y adaptarse a los tiempos. Por ejemplo, abordando debates como el de la Inteligencia Artificial. "Sabemos que ustedes no son cualquier audiencia, que son exigentes. Que tienen mil novios o novias con los que irse a nivel de entretenimiento o de información", aseguró.

"¿Por qué siguen muchos con nosotros? Imagino que detectan que ese cariño está", expuso Jiménez, agradeciendo estas dos décadas "de aguante y de apoyo": "Han sido ustedes amabilísimos con nosotros y no tenemos otra política más allá de estar a su altura".

Con Las brujas de Daimiel, Cuarto Milenio puso el broche a la temporada este domingo, 20 de julio. Lo hizo marcando un 5,7% de cuota de pantalla y medio millón de espectadores. Iker Jiménez cierra su mejor curso en cuatro años, promediando un 6,9% de share y 725.000 'milenarios'.