Gloria Camila estalla contra la madre y hermana de Michu: "¡Que nos dejen en paz! Ellas son las que cuentan mentiras"

La tensión entre el clan Ortega Cano vuelve a estar en el ojo del huracán. Tras la repentina muerte de Michu hace apenas unos días, su madre, Inma, ha reaparecido públicamente con duras declaraciones que apuntan a la hija de Ortega Cano.

En una entrevista exclusiva concedida a Saúl Ortiz y compartidas en Fiesta, la madre de Michu aseguraba estar "preocupada": "Estoy esperando a ver qué paso dan ellos, no sé yo qué intenciones tendrá el Ortega. José Fernando dice ‘la niña para Madrid’, yo le dije que no y dice ‘bueno, pues se queda con mi hermana’".

La mujer fue más allá al atacar directamente a Gloria Camila: "Gloria, ¿qué le va a dar? Muchos azuzones, muchos juguetes, que la tratará bien al principio. Luego, pues, la va a manipular, al igual que manipula ahí a todo el mundo. Es muy fuerte la pava, con la voz que tiene", se escuchó decir.

Tras escuchar estas palabras, Gloria Camila rompió a llorar. "Entre llamarme pava, entre decir lo del dinero, entre faltarnos el respeto, entre decir que yo voy a manipular a mi sobrina… Es que, sinceramente, esto lo voy a dejar simplemente en manos del abogado. No se merece ni siquiera que les conteste", dijo.

Y visiblemente afectada, añadió. "Me parece tan fuerte decir que yo voy a manipular a mi sobrina… Yo creo que es lo más hiriente que me han dicho hasta ahora. Cuando, al revés, las que están utilizando a una niña y están yendo a platós y están contando mentiras y están atacándonos todo el rato, en vez de velar por la seguridad y la protección de esa niña, son ellas".

Gloria Camila durante el programa de hoy. 'Fiesta'.

Gloria terminó por estallar. "¡Nos tienen que dejar en paz! De verdad, es que si no no avanzamos, no nos dejan dar pasos, no nos dejan demostrar, no nos dejan hacer… ", explicó.

Y detalló: "Es que, como es, que no entiendo, de verdad. He alucinado por completo. Las faltas de respeto que se pueden permitir… y que vengan ellas a darnos clases a nosotros… O sea, vamos, me parece alucinante. De verdad que me he quedado en shock", confesó.

Ante la reacción de su compañera, Alexia Rivas, no tardó en introducirse en la conversación aportando un dato muy revelador.

"Tamara ayer iba por los pasillos diciendo cuánto dinero había ganado, iba haciendo cuentas monetarias. Es poco digno venir a rajar de la familia de una niña que acaba de perder a su madre. Muere Michu y se abre la gallina de los huevos de oro", sentenció tajantemente.

Colaboradores en plató. 'Fiesta'.

Mientras tanto, otra de las colaboradoras confesó que las constantes amenazas que realiza Tamara a Gloria Camila son preocupantes: "Ella se muestra como que decide por la niña"

Gloria, por su parte, lo dejó muy claro. "La niña tiene un padre, al que le pido permiso para llevarme a la niña a cualquier sitio. Tamara no me puede prohibir ver a mi sobrina", puntualizó finalmente ante sus compañeros.