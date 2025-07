Emma García, muy crítica con Aitana tras su caótico concierto: "Ha pasado malos momentos y ya tuvo quejas anteriormente"

El pasado sábado, Aitana inauguró su esperada gira Metamorfosis Season con un concierto histórico en el Estadi Olímpic de Barcelona.

Era, como ella misma había anunciado, el "primer gran concierto de su vida". Y aunque el espectáculo fue un éxito rotundo en lo artístico, no estuvo exento de críticas por parte de los asistentes.

Las redes sociales se llenaron de mensajes reportando fallos técnicos durante el show. Uno de los más comentados fue la excesiva altura del escenario, que dificultaba la visibilidad a los fans situados en las primeras filas.

Y como era de esperar, desde Fiesta, uno de los programas más vistos de los fines de semana de Telecinco, no dudaron en hacerse eco de ello. Saúl Ortiz fue uno de los primeros en comentar.

"La producción tendrá que devolver el dinero a los afectados", expresó. "Aitana lleva un año con que estos escenarios, que son tan importantes para ella, salgan a la perfección y que aún por encima que en su tierra el concierto salga tan mal, a ella le duele", se escuchó decir a otro de los colaboradores.

Colaboradores en plató. 'Fiesta'.

Emma García no tardaría en reaccionar. "Entiendo su disgusto", dijo. Para los colaboradores, la persona encargada de la escenografía "debería haber visto que era inviable para esas localidades que están tan cerca y que no verían nada", sentenciaron.

"Aitana tiene bastante con subirse al escenario para cantar y bailar. Ella no es la que lo organiza", comentó por su parte la presentadora, defendiendo a la cantante de las constantes críticas.

Saúl Ortiz iría más allá y aportaría un dato más. "Hay un momento en el que ella se da cuenta de lo que está pasando", dijo. Y, sin ningún reparo, preguntó: "¿Por qué no paralizó el concierto?", soltó.

"Cuando ella se da cuenta de que la gente de la primera fila no ve, lo que hace a través de redes sociales es repostear a una fan que decía que sí se veía bien", dijo otro de los colaboradores.

Imagen de cómo se veía el escenario desde la vista del espectador. 'Fiesta'.

Sin embargo, para Emma la situación es clara. "Ha pasado sus buenos y malos momentos, sus rachas de problemas de sonido, de mala visibilidad y diferentes quejas en otros conciertos también".

"Aitana está destrozada y la han visto llorando en un concierto", confirmaban desde el programa. Aunque muchos de estos fallos se corrigieron sobre la marcha, la incomodidad generada en el público no pasó desapercibida.

En defensa de la exconcursante de Operación Triunfo, Kike Calleja no dudó en intervenir. "No se puede ocupar de cosas que no le corresponden a ella. Bastante tiene con salir a cantar como para que la gente la critique".

Saúl Ortiz, por su parte, quiso destacar lo positivo de la situación que atravesaba la cantante: "Es un pedazo de espectáculo con coreografías impresionantes, es maravillosa", dijo finalmente ante sus compañeros de Fiesta.