David Bisbal, a lágrima viva en la final de 'La Voz Kids' por su homenaje: "Han sido un privilegio estos 10 años"

La décima edición de La Voz Kids ha hecho historia. Primero, por la victoria de Lucas Paulano, al convertirse en el ganador más joven de la historia del concurso musical y por darle a Manuel Turizo su primer triunfo en el programa. Segundo, por el sentido homenaje que ha recibido David Bisbal.

Con cierto aroma a despedida (dado que ya está confirmado que no estará presente en la undécima temporada como coach), el talent show producido por ITV Studios rendía tributo al que ha sido su coach más veterano.

Bisbal ha sido el artista que más veces se ha sentado en el sillón rojo. Desde las 10 ediciones que ha tenido el talent infantil, ha estado presente en nueve. Solamente falló en la cuarta temporada (la última emitida por Telecinco), en la que ejerció de supercoach. De ahí, que el espacio quiera dedicarle un homenaje.

Justo antes de conocerse al ganador, el talent show quiso reconocer todos estos años de dedicación del cantante de Bulería. Eva González comenzaba anunciando la sorpresa. “Hay alguien que ha ayudado a mantener esa ilusión y esa magia y al que creemos que es justo devolverte parte de esa magia, pero para eso necesito unas escaleras”, expresaba.

En ese momento, el escenario se iluminaba, resaltando a una plataforma escalonada. “Ahora también necesito unas pantallas, pero es que todavía me falta algo a lo que estemos acostumbrados. Que empiece la magia”, proseguía.

Mientras la conductora presentaba, el plató iba iluminándose con un fondo dorado, para mostrar también el rótulo en el que se podía leer “Equipo David”. Con gran sorpresa, los cuatro coaches estaban atentos a lo que iba a ocurrir, especialmente Bisbal.

“Cuando crees que no va a pasar nada diferente en La Voz Kids, todo te sorprende. Tú dices 'es difícil que me vaya a emocionar después de diez años'. Pues pasa algo y te emocionas”, expresaba el almeriense a las cámaras del concurso. “¿Quién va a cantar?”, se preguntaba junto con Edurne, Lola Índigo y Manuel Turizo.

Bisbal se quedaba sin palabras al ver reunidos a los finalistas de todas las ediciones en las que él ha participado. Poco a poco iban apareciendo sobre el escenario para cantar uno de los temas más emblemáticos del artista: Dígale.

El almeriense se quedó sin palabras, uniéndose a ellos para cantar justo la última frase de la canción. Bisbal no podía reprimir su emoción y se abalanzó sobre todos los finalistas, llorando de alegría. El artista no dejaba de mostrarse agradecido por el homenaje que le estaba realizando el talent show infantil.

“Son muchas emociones. Han sido y son un privilegio estos diez años. Lo que he vivido sobre el escenario ha sido algo realmente precioso, una de las experiencias más bonitas que he tenido en mi carrera", reconocía.

Bisbal reflexionaba sobre todos sus años acompañando al talent. “Veo a Lola, por ejemplo, que ya es su segunda edición, a Edurne y a Manuel... el otro día pensaba en mi casa en el privilegio que es poder estar en primera línea y poder conocer el talento antes que nadie en nuestro país”, comentaba.

El cantante se dirigía después a los finalistas de los equipos que ha tenido. “Veros en vuestras redes sociales cantante cómo lo hacéis, que seguís estudiando... sois, de verdad, un orgullo para mí”, confesaba.

“Tened en cuenta que es brutal veros con vuestra música. Unos ganan y otros no, pero lo importante es ganar en la vida y te lo juro, y mira que yo empecé en un concurso de televisión, pero donde me he quedado viendo el talento como el sueño que yo tuve de niños ha sido aquí. Eso nadie me lo va a quitar jamás en la vida. Esto es lo más bonito que me ha pasado en mi carrera y os quiero mucho, de verdad que sí”, concluía.