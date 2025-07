María Verdoy apunta a Nacho Palau: "Tendría que ponerse las pilas para tener el nivel que cuando vivía con Miguel Bosé"

Nacho Palau ha roto su silencio. El ex de Miguel Bosé se sentó en De viernes para conceder una entrevista que, según los colaboradores de Socialité, es una de las más sinceras que ha dado desde la polémica separación con el cantante.

Durante el programa de este sábado, Antonio Santana destacó la crudeza del testimonio: "Confesó el auténtico calvario que vivió junto al cantante y dijo algo, que para mí es muy fuerte, que le responsabiliza de todos sus problemas".

Y es que Nacho no se mordió la lengua. En De viernes, habló largo y tendido sobre ciertos temas: los hijos que comparte con Bosé, su pasado y la infidelidad que vivió durante los últimos años.

"Te voy a decir que los niños están conmigo. Además de que la Audiencia Provincial de Madrid al final me ha dado la razón y ha desestimado el recurso de Miguel, y por eso estoy luchando todo el tiempo, porque los niños le vean, y en esas estoy", confesaba Palau ante Bea Archidona y Santi Acosta.

Además, reconoció que su vida junto a él, aunque estuvo llena de cariño, le impidió desarrollarse profesionalmente: "La relación con Miguel fue maravillosa: amor, cariño, todo, pero no me he sentido realizado, no me ha dejado continuar con mi carrera", detalló.

Nacho Palau. 'Socialité'.

La tertulia en Socialité no tardó en aparecer. Almudena del Pozo fue crítica: "Lo fácil es lo que hizo Nacho anoche: sentarte en un plató donde sabes que no vas a tener réplica y donde sabes que Miguel Bosé no te va a contestar jamás". A lo que Antonio Santana respondió rápidamente: "Porque no quiere, porque poder puede hacerlo".

El debate continuó con Almudena mostrando una posición más tajante: "Me chirría cuando Nacho dice que no se sintió realizado, pero en aquel momento se quedó". Manzano, sin dudarlo, reaccionó inmediatamente: "Pero es que él dice que se quedó porque estaba enamorado".

Almudena no cedió ante el comentario de su compañero y le rebatió: "Podías haberte dedicado a trabajar y a hacer otras cosas. Nadie dijo que se quedara ahí durante años".

Fue entonces cuando María Verdoy lanzó su propia visión del tema: "No es algo que Nacho haya ocultado. Yo he hablado con él en los inicios, cuando apareció su nombre en la prensa del corazón, y reconoció que había vivido muy bien gracias a Miguel. Es verdad que eso le hizo acostumbrarse a un nivel de vida en el que ahora tendría que ponerse las pilas para ello".

Colaboradores en plató. 'Socialité'.

La entrevista de Palau también tocó uno de los temas más personales del italiano. Según Antonio Santana, Nacho reveló un episodio de infidelidad: "Ayer también contó algo sobre el tema de la infidelidad. Miguel le dijo a Nacho que estaba enamorado de otra persona, que metió a esa persona en casa y que se acostó con ella".

Y sin detenerse, el presentador continuó: "Luego Nacho se acostó por venganza con otra persona en la misma cama", dijo. Ante tal información, Santana no dudó en confesar que "los puñales van para todos los lados".