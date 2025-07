Maite Galdeano se enfrenta a ‘Tardear’ tras localizarla viviendo en un barco: “Quiero ser anónima”

Maite Galdeano llevaba sin salir por televisión desde el pasado mes de mayo. La madre de Sofía Suescun, que en la actualidad no tiene relación con la ganadora de Gran Hermano, no pasa por un buen momento, y el programa Tardear la ha localizado viviendo en un barco en San Pedro del Pinatar, en Murcia.

“Lo de Maite Galdeano, nos preocupa. Siempre es capaz de darnos un punto más, al límite y a flote. Está viviendo al parecer en un barco, acompañada únicamente por su perro”, introducía Frank Blanco. Y Bibiana Fernández, sin resistirse, apostillaba: “¡Como Chanquete!”, en referencia al mítico personaje de Verano Azul.

Una confidente explicaba al programa que Maite “tiene pinta de que está instalada ahí en el velero. El velero está un poco deteriorado. Está aquí, su ropa está tendida en el velero y todo”. “No son veleros de alquiler. Será de alguien de Murcia que lo tenga ahí atracado y se lo haya dejado”, añadía esa persona, cuya identidad no se desveló.

El programa se trasladó hasta Murcia, y la localizó. “Ahí la vemos con ropa cómoda, gafas de sol, pinza en el pelo y una botella de agua para sobrellevar mejor las altas temperaturas”, apuntaban sobre una fotografía.

Raquel, una reportera de Tardear, ha intentado hablar con ella, pero no ha encontrado la mejor versión de Galdeano. “Hemos tenido un encontronazo con ella”, avanzaba. “Ha dado la casualidad de que hemos escuchado su voz, y la hemos localizado superrápido”, introducía.

Frank Blanco en 'Tardear', junto a una foto de Mayte Galdeano.

“Y cuando he llegado con el micrófono a decirle hola, Maite, qué tal, cómo te encuentras, su cara ha sido un poema. Se ha quedado blanca, ha dicho vete de aquí ahora mismo”, siguió relatando la periodista. Al parecer, Galdeano se quejó de estar “harta de ser el monigote de España que luego todo el mundo abandona”. Y también habría dicho: “no hay dinero, no hay terapia y no hay psicólogo que arregle lo que yo tengo”.

Finalmente, Tardear mostró un vídeo con Maite, que se mostraba nerviosa. “Fuera de aquí... Fuera de aquí. Os vais, porque no voy a dar ningún tipo de explicaciones a nadie”, sentenciaba.

Al ser preguntada sobre si estaba bien, insistía en que no iba a hablar nada. Y terminaba por hacer una petición: “No me jodáis la vida. No podéis sacar nada, prohibido. Estoy hasta los cojones de todo el mundo, quiero ser anónima. Ahora voy a ser anónima, me voy a ir a una isla perdida y allí voy a morir”.

La actitud de Maite fue bastante extraña, y en el plató, Raquel Bollo fue quien se aventuró a lanzar una conjetura. Y es que opinaba que no estaría sola en el barco, y para que no se conozca la identidad de esa otra persona habría actuado así, echando a la cámara de Telecinco.