La CBS cancela el histórico 'The Late Show' con Stephen Colbert después de las críticas del presentador a Donald Trump

Terremoto en la televisión de Estados Unidos. La CBS ha anunciado que la última emisión de The Late Show with Stephen Colbert, histórico late night americano, se producirá en mayo de 2026. La cadena alega motivos "puramente financieros" para tomar esta decisión, pero todo apunta a que las críticas del presentador a Donald Trump tendrían algo que ver.

"No me van a sustituir. Todo esto va a desaparecer", explicó el propio Colbert en el programa de este jueves, en tono calmado, pero sin ocultar su sorpresa, y añadiendo: "No solo es el final de nuestro programa, es el final de The Late Show en la CBS".

Y, pese a la insistencia de la compañía, que mediante comunicado afirma que la cancelación del programa no está relacionada con "el rendimiento del programa, su contenido y otros asuntos que se den en Paramount", la noticia salta en un contexto empresarial muy concreto.

Paramount Global, la matriz de la CBS y Comedy Central, será adquirida de manera inminente por Skydance Media, una productora de cine y televisión de Hollywood. Su CEO, David Ellison, es "un fascinado de las ideas de Donald Trump", según varios medios de comunicación estadounidenses.

Trump ha sido objeto de críticas y mofas en los monólogos de Colbert cada noche, desde que el magnate llegó a la Casa Blanca en el año 2016. También está en el punto de mira Jon Stewart, conductor de The Daily Show, que ha señalado al presidente de EE.UU. en sus intervenciones.

Y, para más inri, hace tan solo dos semanas, Paramount aceptó pagar 16 millones de dólares a Donald Trump para zanjar una demanda por la entrevista a Kamala Harris que la CBS emitió durante la última campaña electoral en el espacio 60 Minutes. El republicano defendió sentirse difamado por las declaraciones de la otra candidata.

Más de 30 años de historia

The Late Show aterrizó en la CBS en 1993, con David Letterman como maestro de ceremonias. En 2015, tomó los mandos Stephen Colbert, pasando a denominarse The Late Show with Stephen Colbert.

Los últimos datos proporcionadas por Nielsen, la empresa líder de medición de audiencias en EE.UU., apuntan que el programa de Colbert ha ganado en su franja horaria más de 2,4 millones de espectadores en lo que va de temporada.

Además, The Late Show with Stephen Colbert es un programa premiado por la industria televisiva del país. Esta misma semana, trascendía su sexta nominación consecutiva en los Premios Emmy Prime Time al mejor programa de entrevistas. En 2021, fue galardonado con un Premio Peabody.