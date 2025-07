Itziar Miranda se atreve con 'La Pirámide': "No me preocupa la competencia con 'Pasapalabra'. Eso es tema para los ejecutivos"

Itziar Miranda vuelve a una producción diaria. Aunque, en este caso, no lo hace en una ficción, sino como presentadora. La intérprete zaragozana conduce La Pirámide, la adaptación española del emblemático concurso creado por Bob Stewart en 1973 y uno de los más veteranos de la televisión.

La Pirámide busca conquistar al público de La 1 todas las tardes, pero antes tendrá su puesta de largo este viernes, 18 de julio, en el prime time, tras la emisión del partido de cuartos de final de la Eurocopa de fútbol femenina entre España y Suiza.

Para la actriz de Amar es para siempre, supone su primer proyecto como maestra de ceremonias de un concurso. La propia Miranda ha señalado que el espacio es “divertido y entretenido”.

“Me encanta que las familias dejen los dispositivos móviles y vean juntos el concurso”, explica Miranda, en declaraciones a BLUPER. En cuanto a su nuevo papel, expresa que “está siendo todo muy emocionante”. “Este formato es mítico en Estados Unidos. Me encantan los concursos, son alegría y éste la tiene”, adelanta.

¿Cómo surgió la propuesta de presentar un concurso? En cierta forma, es salir de tu zona de confort, ¿no?

Fue una sucesión de cosas. A mí me encantan los concursos, son un formato muy bonito para ver en familia. Me fascinan los juegos de mesa. Es más, mi hermano es un forofo y este tipo de juegos nos han marcado mucho. Recuerdo que manifesté, un día por casualidad, que me encantaría presentar un concurso.

Itziar Miranda, presentadora de 'La Pirámide'. RTVE

Justo eso hizo que a alguien se le encendiese la bombilla y me lo ofreciesen. Es increíble, porque acababa de salir esta oportunidad. Eso sí, tuve que hacer un casting. Luego me eligieron. Pero ha sido un proceso súper bonito, un regalo caído del cielo, porque estos formatos me encantan.

¿Qué es lo que más te llama la atención La Pirámide?

Me encanta el formato en sí, es muy bueno. Prueba de ello es que lleva en emisión en Estados Unidos desde 1973. Además, sigue viéndose en otros países del mundo. Es un concurso perfecto y lo es por muchas razones. No sólo porque se juega con palabras, sino porque permite jugar con el vocabulario, con los sinónimos.

Se nos está olvidando honrar a la palabra, especialmente en los jóvenes. Por otro lado, es muy bonito que haya 100.000 euros en juego cada día, no es un bote acumulable. Por eso, todos los participantes se vuelven muy solidarios entre sí. Ya en ese mismo día, se pueden llevar 1.000 euros, además de estar en la gran pirámide final.

Hay mucha ilusión porque todo se reparte, nadie le quita algo a los demás. Luego está el momento de escucha entre el concursante y un famoso. Cada vez estamos menos acostumbrados a escucharnos, a mirarnos a los ojos y eso es lo principal de este juego. Es como un juego de pimpón, pero con palabras.

"Soy más vacilona de lo que creía. A veces digo: ‘Que estoy de broma, que a nadie le siente mal"

¿Qué has descubierto de ti misma como presentadora de un concurso?

Soy más vacilona de lo que creía. A veces digo: ‘Que estoy de broma, que a nadie le siente mal’. Pero es que es tan divertido este programa, que genera ese humor y complicidad. Pero no podemos olvidar que va a haber siempre dos jugadores que se quedan y el tercero se elimina. Eso hace que se deba rellenar su hueco.

Pero justo esa premisa hace que seamos un poco como una comunidad de vecinos, en la que sabemos un poco de la vida de cada uno. Cada día, descubres un poco más de los concursantes y eso genera mucho vacile. Luego está que cada uno tiene su propia mente. Es bonito formar parte de esa comunidad de cerebros divergentes.

¿Te gusta que el público te vea siendo tú misma y no a través de un personaje?

Me encanta. Es verdad que he tenido mucha suerte con mis personajes. Por supuesto, está el de Manolita, pero pronto veréis a Begoña, a la que interpreto en Entre tierras, que es un personaje muy tierno y es el símbolo del pueblo. Está también Brianda, de Física o Química: La nueva generación, que tiene muy mala leche y que ya iremos descubriendo el motivo en otras temporadas. Pero, de repente, que me vean a mí tal y como soy, me parece muy bonito también.

Miriam García Corrales, María Eizaguirre, Itziar Miranda y María José Rodríguez en la presentación de 'La Pirámide'. RTVE

¿Cuál es el mayor reto al que te has enfrentado en este proyecto?

El rigor. En los concursos hay que ser muy rigurosa. Dado que vengo del mundo de la interpretación, soy muy emocional, de tenerlo todo a flor de piel, de decirlo que siento o pienso. Pero en este formato, toca ser riguroso.

En ese sentido, tengo que agradecérselo a Elías Segovia, el director del programa, que ha estado casi todos los formatos que conocéis, míticos como ¿Quién quiere ser millonario?, Password o El precio justo. Tiene un carácter que me transmite serenidad y buen hacer. He aprendido mucho a su lado.

Justo lo primero que me dijo es que un concurso necesita el rigor, porque hay gente que se juega mucho dinero, es un formato que puede ser la salvación para un participante, más en estos tiempos de incertidumbre que vivimos. Por eso es esencial el rigor. De la misma manera, toca ser empático con todos. De ahí que esté disfrutando tanto.

La Pirámide va a enfrentarse a formatos como Pasapalabra o Agárrate el sillón. ¿Cómo vas a vivir la competencia?

Llevo 30 años haciendo televisión y nunca me han importado la competencia. No me preocupa si es con Pasapalabra u otro formato. Considero que es algo que sólo les compete a los directivos de las cadenas y a la gente que tiene que defender un formato. Yo sólo me encargo de hacer bien mi trabajo. El resto es competencia de otros.

Los concursos son conocidos también por tener parte de la personalidad de sus presentadores. ¿Qué le has aportado tú a La Pirámide?

La cercanía. Soy muy curiosa, me gusta mucho saber el porqué de las cosas. Creo que también transmito familiaridad y ternura; hay un humor muy blanco, pensado para todos los públicos. Al ser madre, eso lo tengo muy controlado. Por eso justo me gusta que sea un formato pensado para toda la familia.

Tengo dos niñas y es un concurso que puedo ver con ellas. Es muy complicado encontrar un formato que pueda ver todo el público, con el que divertirnos todos los miembros de la familia.

"Es importante que haya mujeres al frente de concursos diarios"

Itziar, vas a ser la única mujer que va a presentar un concurso diario en la televisión. Si bien, están Chenoa y Lara Álvarez, ellas conducen formatos para prime time. No hay presentadoras para formatos como Pasapalabra, Cifras y letras o Agárrate al sillón.

Eso es también un honor. Es importante que haya mujeres al frente de concursos diarios. He luchado por la igualdad en diversos ámbitos, como mi colección de cuentos protagonizados por personajes femeninos o apoyando a la Selección femenina de fútbol. Desde 2015, tengo mi colección de narraciones sobre las grandes mujeres de la historia, hablando de feminismo en muchos colegios.

He visto esa evolución. En la presentación de hoy [este pasado lunes, 14 de julio], éramos cuatro mujeres hablando del formato, tres de ellas eran directivas, y a nadie le ha llamado la atención. Estamos evolucionando, aunque queda trabajo por hacer, por supuesto.

Desde Mediapro y TVE quisieron que fuese una presentadora la que estuviera al frente. Impone, porque es uno de los concursos más longevos de la televisión, pero es un reto al que estoy dispuesta a enfrentarme.

¿Habías visto el formato antes?

Sí. Sobre todo, lo conocí en ese capítulo mítico especial de Friends, en el que Joey (Matt LeBlanc) va a participar. Pero lo he podido ver cuando he viajado. Es muy mítico y no sólo está en Estados Unidos, lo he podido ver en países tan distintos como Francia o Indonesia.

Estoy ilusionada, pero también vamos poco a poco. En principio, vamos a grabar hasta septiembre u octubre. Luego, ya veremos.

María José Rodríguez, María Eizaguirre, Itziar Miranda y Miriam García Corrales en la rueda de prensa de 'La Pirámide'. RTVE

Son varios los famosos que participarán. ¿Te hace ilusión compartir ese momento con alguno de tus excompañeros de Amar es para siempre?

Por supuesto. La primera, Anabel Alonso, que justo está en la primera emisión. Es mi amiga del alma y es un regalazo que esté justo en el debut del concurso. Luego está Joaquín Torres, con el que no he trabajado aún, pero es un gran amigo y le quiero un montón. También está Manuel Díaz El Cordobés, al cual no conocía y ha sido todo un descubrimiento. Es una persona adorable al que le encanta concursar.

¿Qué harías con 100.000 euros?

Viajar e invertirlo en educación. Afortunadamente, gracias a mis años en Amar en tiempos revueltos y Amar es para siempre, la parte de la vivienda la tengo un poco más controlada. Lo de la vivienda era esencial, más siendo la gran preocupación de este país, que creo que todavía queda mucho por hacer en ese aspecto. Por eso, lo invertiría en educación.

"La vivienda es la gran preocupación de este país. Creo que todavía que mucho por hacer en este aspecto"

En la rueda de prensa comentaste que justo el plató donde está ahora La Pirámide fue el primero que pisaste, cuando grabaste Periodistas. ¿Qué has sentido al volver?

Han pasado 28 años, o sea, casi 30. Es mucho tiempo. Me ha hecho recordar cuando me vine a Madrid en 1997. Fue mi primer plató y creo que me dio mucha suerte. En ese momento, estaba muy ilusionada, pero no había tenido la oportunidad de pasar más allá de los castings.

Recuerdo que el plató me pareció muy grande y me impresionó mucho. No sabía lo que era un combo o dónde ponerme. Recuerdo que tenía una trama con Belén Rueda y estaba muy nerviosa. Yo dije: ‘Es que no sé hacer series, sólo castings’. Esa frase me la han recordado mucho después.

Pero ahora, un plató es como estar en casa, es estar con un equipo que te apoya en todo momento. Sólo puedo decir que me siento muy afortunada en mi profesión.

Continúas con tu labor como presentadora en Aragón TV con Tenía que ser de aquí. ¿Crees que te vean conduciendo un concurso puede ayudar a proyectarte para otras facetas profesionales?

Seguramente sí. Creo que todo es una oportunidad para abrir caminos. Me encanta hace muchas cosas. Escribo, actúo en series, hago teatro, también estoy presentando. Me gusta ser polifacética. Adoro la montaña, por ejemplo. Sí, todo lo que sea abrir puertas o ventanas, bienvenido sea.