Belén Rodríguez estalla contra Paola Olmedo: "Demasiado discreta y buena es Carmen Borrego contigo"

Paola Olmedo ha sido una de las protagonistas en Tardear este jueves, 17 de julio, tras las declaraciones de Carmen Borrego. Su exsuegra ha afirmado que la relación que mantiene con su nueva nuera, María Sánchez La Jerezana, es "más natural" que la que tenía con la colaboradora de Telecinco.

"No digo nada malo de Paola, pero a lo mejor es menos cariñosa", explicó Carmen el pasado miércoles en Vamos a ver. Ante las declaraciones de la madre de su expareja en el programa de Joaquín Prat, Olmedo ha afirmado que se contradice en su discurso: "Si prestamos atención, dice que no ha tenido conflicto conmigo, solo cuando pasó lo de la exclusiva".

Al negar que había mantenido alguna disputa con Borrego, Belén Rodríguez ha saltado de inmediato, asegurando que el conflicto lo ha tenido Paola con ella y no al revés. "Demasiado discreta y buena es Carmen contigo, porque su hijo le dejó de hablar solo para contentarte", ha expuesto la periodista.

Un dato que le han refutado sus compañeros del programa diciéndole que "eso es problema de su hijo". Belén Ro se ha mantenido en su posición: "A lo mejor es un problema de exigencia del matrimonio". Y apuntaba: "Estoy deseando que José hable y cuente cuál es la verdad de la separación".

"Ellos estaban distanciados, querida", ha pronunciado Paola ante la teoría de la colaboradora de Tardear. Y ha seguido rebatiendo a Rodríguez: "Hay que informarse antes de soltar algo por la boca". Aunque la "amiga" de Carmen Borrego ha asegurado que forma parte de su opinión, ha manifestado que madre e hijo estaban distanciados antes también por su culpa.

"El motivo por el cual ellos se dejaron de hablar, es una cosa de ellos dos y yo no tengo nada que ver. No voy a decir a nadie lo que tiene que hacer. Todo el mundo somos mayores de edad y a mí, aunque me pidan que deje de hablar a mi madre, voy a decir que no", ha exclamado la exmujer de José María Almoguera.

Paola Olmedo y Belén Rodríguez en 'Tardear'. Telecinco

Además, Paola Olmedo ha asegurado que también compartía momentos cotidianos con la que fue su suegra, al igual que hace con María La Jerezana en la actualidad, pero que lo que no puede es "ser hipócrita". Durante su disputa con su compañera de plató en Mediaset, ha mantenido que, para ello, no tenía que ser "la mejor amiga de Carmen".